У п’ятницю, 12 квітня, Рада Євросоюзу остаточно запровадила кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС. Про це повідомили на сайті Ради Євросоюзу.

Зазначається, що тепер порушення санкцій вважатиметься кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Зокрема, йдеться про допомогу в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності. Також порушенням вважатиметься пособництво в ухиленні від санкцій.

«Навмисне порушення санкцій може бути покарано максимально суворо – тюремним ув’язненням. Тих, хто порушив обмежувальні заходи ЄС, можуть додатково оштрафувати», – йдеться у повідомленні.

Компанії, які порушили санкційні обмеження, можуть позбавити ліцензій та дозволу на ведення бізнесу в Євросоюзі. Якщо правопорушення вчинив хтось із керівників організації – їх притягуватимуть до відповідальності.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Країни-члени матимуть 12 місяців, щоб включити положення директиви у своє законодавство.