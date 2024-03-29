Уряд Японії 28 березня схвалив рішення продовжити ще на рік дію постанови про економічні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У парламенті Японії кажуть, що дали «зелене світло» позбавленню Росію переваг і преференцій у торгівлі, таких як застосування нижчих тарифів, у квітні 2022 року.

Термін дії встановлених Токіо антиросійських обмежень становить один рік, після чого уряд країни продовжує їх на наступний рік. Тобто нинішнє рішення стало другим продовженням санкційного терміну.

Міністр фінансів Сюнічі Сузукі заявив на прес-конференції, що «Японія у співпраці з міжнародним співтовариством продовжуватиме і збільшуватиме тиск на Росію за розв’язану нею в лютому 2022 року війну проти України».

До кінця березня 2025 року весь російський імпорт до Японії буде обкладатися підвищеними митами. Зокрема, йдеться про 5-відсоткове оподаткування постачань лосося (проти попередньої ставки 3,5%) та збільшене до 6% мито на імпорт крабів (довоєнний показник становив 4%).