Найбільший у світі виробник цегли австрійський концерн Wienerberger продав два своїх заводи на території РФ та пішов з російського ринку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Австрійський концерн Wienerberger, який вважається найбільшим у світі виробником цегли, продав два своїх заводи в РФ, розташовані у Володимирській області та Татарстані», – йдеться у повідомленні.

Рішення про вихід з російського ринку компанія ухвалила ще 2022 року після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, але угоду вдалося завершити лише зараз.

У головному офісі Wienerberger підтвердили інформацію про угоду, пояснивши, що у зв'язку з геополітичною ситуацією компанія вирішила піти з російського ринку у 2022 році.

Структурування угоди виявилося дуже складним в умовах законодавства, що постійно змінюється, але продаж місцевого бізнесу був успішно завершений. Сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі активів. З продажем цих активів вихід компанії Wienerberger з російського ринку завершено.