Безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії. Про це 4 березня повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що торговельні маршрути, що проходять через Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою. Зараз Центральна Азія – це зростаючий «трубопровід» для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів і непрозорій торговельній практиці.

Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією «без їхнього дозволу».

«Центральноазійський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва. Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші – товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку», – розповіла Наталі Сімпсон, аналітикиня C4ADS.

США та їхні союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції, включно з комп'ютерними чіпами, маршрутизаторами та шарикопідшипниками, що використовуються в танках. Минулого року в списку було 45 позицій, а в лютому до нього додали ще п'ять. Китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану різко зріс з лютого 2022 року,