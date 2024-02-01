Молдова ще не приєдналася до санкцій ЄС, спрямованих проти російського транспортного сектору

Три молдавські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service вже після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну та запровадження західних санкцій проти Росії, продовжили постачати до останньої деталі літаків. Про це 31 січня повідомило «Радіо Свобода».

Зазначені компанії взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, зокрема «Победа», «Россия» і S7 Airlines. Загальна сума поставок – близько 15 млн доларів.

Журналісти нагадали, що Євросоюз заборонив продаж комплектуючих літаків до Росії після початку повномасштабної війни. Це було зроблено з метою обмежити можливості російської промисловості. Однак Молдова, яка є країною-кандидатом до ЄС, ще не приєдналася до санкцій, спрямованих проти російського транспортного сектору, попри очікування в Брюсселі.

Як повідомляється, Airrock Solutions була заснована в листопаді 2021 року Іваном Мельниковим, колишнім главою відділу закупівель і логістики колишньої національної авіакомпанії Air Молдова, яка зараз перебуває на стадії ліквідації. Мельников також заснував Aerostage Services. У період з квітня по грудень 2022 року обсяг продажів обох компаній склав понад 4,8 млн доларів.

Maxjet Service було засновано 2011 року, нею керує Сергій Рангой. У 2022 році чистий прибуток компанії досяг майже 7 млн доларів.

Видання пише, що компанії виступали посередниками між виробниками авіакомпонентів у третіх країнах і російськими авіакомпаніями. При цьому угоди не фіксували в молдавських митних документах, оскільки запчастини фізично не потрапляли на територію Молдови.

Мельников і Ранга переконують, що нібито «не знали», що закуплені їхніми компаніями деталі відправляють до Росії, оскільки, за їхніми словами, у них немає прямих контрактів із російськими замовниками.

Нагадаємо, раніше видання The Insider з’ясувало, що агент російського ГРУ у Бельгії налагодив військовий експорт до Росії та уник санкцій.