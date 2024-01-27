Російський ГРУшник Віктор Лабін поселився в Брюсселе, в декількох кілометрах від офісів Єврокомісії і НАТО

Сім'я власників компанії «Сонатек», яка постачає продукцію російським оборонним підприємствам, живе в Бельгії, а сам її офіс розташований неподалік від штаб-квартири Євросоюзу. Про це пише сайт The Insider.

Як йдеться у матеріалі, компанія «Сонатек» у 2022 році надавала послуги з постачання та обслуговування продукції як мінімум 18 підприємств російської оборонної промисловості та завозила для них вимірювальні прилади з Італії, Німеччини та Великої Британії. Вона також брала участь у постах інститутів і конструкторського бюро, що займається розробкою надзвукових ракет «Кинжал».

Як зясували журналісти, володіє компанією 35-річний випускник Московського авіаційного інституту Руслан Лабін. У нього є старший брат Роман Лабін. Разом зі своїм батьком, Віктором Лабіним, вони володіють зареєстрованою в Бельгії компанією Groupe dʼInvestissement Financier. Ця компанія постачає обладнання до Росії. У переліку імпортованих товарів, який опинився у розпорядженні журналістів, є фрезерні станки, вимірювальні прилади та різноманітні деталі машин (їх призначення не уточнюється). The Insider зауважує, що в Росії імпортне розміщення таких приладів наладити не вдалося, тому російський ВПК «життєво залежить» від постачаної «Сонатек» імпортної продукції.

Зазвичай бельгійська компанія відправляла товари напряму на адресу «Сонатека», але з квітня 2023 року почала використовувати для посередництва проміжну фірму з аналогічною бельгійською назвою. Цікаво, що офіс компанії розташований за 15 хвилин їзди від штаб-квартири Євросоюзу в Брюсселі.

Сам Віктор Лабінжи ве в Брюсселі мінімум з 2000-го року. При цьому раніше він був прописаний у академії Головного управління Генштабу Міноборони Росії (ГРУ) на вулиці Народного ополчення в Москві, а пізніше поселився в підмосковному Зеленограді в будинку, де частину квартир видавали військовослужбовцям.

Старший син Лабіна Роман живе в Бельгії і, як пише The Insider, теж може бути пов'язаний з Міноборони, оскільки свого часу саме на нього було видано спеціальну перепустку під час карантинних обмежень в пандемію коронавірусу.

На запитання журналістів Лабіни відповіли, що свого часу «щось» постачали для оборонних підприємства Росії, однак після введення санкцій таких поставок не здійснюють.