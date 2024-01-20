В Лос-Анджелесі заарештували бізнесмена Іллю Кана, якого звинувачують у передачі напівпровідників підсанкційним компаніям, що повʼязані з російськими спецслужбами та військовими. Про це 20 січня повідомив мін’юст США.

Зазначається, що Ілля Кан є власником компаній Senesys Incorporated, що базується в Каліфорнії, і Sensor Design Association з Брукліна. Кан керував цими двома компаніями, які нібито займалися «розробкою безпекового програмного забезпечення» і тестуванням кремнієвих пластин для військової авіоніки і космічних апаратів.

Завдяки цим компаніям, Ілля Кан брав участь у багаторічній змові з метою придбання та експорту чутливої і складної електроніки зі Сполучених Штатів Америки до російського підприємства Акціонерне товариство «Науково-дослідний і конструкторський центр “Elvees”», що перебуває під санкціями.

За словами американських чиновників, Кан також організував реекспорт тайванських мікросхем до Росії.Компанія Elvees продовжувала отримувати напівпровідники, вироблені на Тайвані, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Зокрема, після того, як тайванська компанія, яка виробляла напівпровідники, розроблені Elvees, відмовилася відправляти ці напівпровідники до Росії, Кан організував відправлення напівпровідників до США, а потім реекспорт їх до Росії. У разі визнання провини, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

До слова, раніше у США арештували чотирьох росіян через контрабанду електроніки для армії РФ