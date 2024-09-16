Одна людина загинула, ще двоє травмовані у ДТП з вантажівкою на Львівщині

У понеділок, 16 вересня, на трасі Київ – Чоп у селі Нагірне Стрийського району на Львівщині сталася лобова ДТП за участі автомобіля Volkswagen Touareg та вантажівки, в якій загинув пасажир позашляховика.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на трасі в селі Нагірне Стрийського району. Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg, яким керував 42-річний мешканець Вінницької області, та вантажівки Volvo, за кермом якої був 35-річний житель Львівської області. Як видно з оприлюднених поліцією фото, лобова аварія сталася на повороті, у результаті зіткнення позашляховик злетів з траси в кювет.

Аварія у селі Нагірне Стрийського району

Унаслідок ДТП 35-річний пасажир Volkswagen Touareg, мешканець Вінницької області, загинув на місці. Ще двоє пасажирок того ж автомобіля з Вінницької області отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.