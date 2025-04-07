Один пасажир кросовера унаслідок зіткнення загинув на місці, ще двоє пасажирок із травмами потрапили у лікарню

Сколівський райсуд Львівщини визнав депутата із Вінниччини Олексія Шостаківського винним у вчиненні смертельної ДТП, але звільнив від відбування тюремного ув’язнення та не позбавив права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, смертельна аварія трапилась 16 вересня 2024 року у селі Нагірне Стрийського району Львівщини. Олексій Шостаківський керував кросовером Volkswagen Touareg, перевищив допустиму швидкість, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з вантажівкою Volvo.

Один пасажир кросовера унаслідок зіткнення загинув на місці, ще двоє пасажирок із травмами потрапили у лікарню. Щодо водія Volkswagen Touareg порушили кримінальну справу. У суді він визнав свою провину, розповів, що був неуважним за кермом та шкодує про вчинене. Потерпілі заявили, що не мають претензій до обвинуваченого та просили не позбавляти його водійських прав.

Аварія сталась у селі Нагірне Стрийського району

Цю справу розглянула суддя Вікторія Курницька. У вироку вказано, що обвинувачений є головою фермерського господарства «Вакула» та депутатом Барської міськради на Вінниччині. Олексій Шостаківський є раніше не судимий, займається волонтерською діяльністю, окрім цього ФГ «Вакула» та ФГ «Скіпченське», співзасновником якого є депутат, визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

«Керування обвинуваченим транспортним засобом в умовах воєнного стану становить суспільний пріоритет, який, на думку суду, є винятковою обставиною, яка дозволяє не застосовувати до нього додаткову міру покарання у виді позбавлення права керування транспортним засобом. Аналогічною є і позиція прокурора в судовому засіданні», – вказано у вироку.

Вікторія Курницька визнала Олексія Шостаківського винним у вчиненні смертельної ДТП, але звільнила від відбування чотирьох років тюрми, встановивши дворічний іспитовий термін. Винуватця ДТП не позбавляли водійських прав. Вирок ще можна оскаржити.