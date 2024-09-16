Посадовця коледжу затримали після отримання хабара

В Одесі правоохоронці затримали працівника одного з морських коледжів, який за хабар обіцяв поновити на навчанні військовозобов’язаного, щоб той уникнув призову на військову службу. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Слідчі встановили, заступник начальника фахового коледжу з навчально-виховної роботи обіцяв чоловіку призовного віку, який свого часу був відрахований, поновити на денній формі навчання. Це давало йому підставу уникнути призову на військову службу.

«Посадовець за 500 доларів хабара гарантував вплинути на прийняття позитивного рішення завідувачем відділення, на яке планував вступати абітурієнт, та працівниками відділу кадрів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали освітянина після отримання ним хабара. Слідчі повідомили затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюють повне коло людей, причетних до злочинної схеми. Також правоохоронці первіряють можливу причетність затриманого до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Києві проректора, який організував схему ухилення від мобілізації. За даними слідчих, він за гроші зараховував ухилянтів на навчання до університету, що давало їм право отримати відстрочку від мобілізації.