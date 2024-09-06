Проректору загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві поліцейські викрили проректора, який організував схему ухилення від мобілізації. За даними слідчих, він за гроші зараховував ухилянтів на навчання до університету, що давало їм право отримати відстрочку від мобілізації. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідчі встановили, до проректора з господарсько-комерційної діяльності одного із київських університетів звернувся чоловік, який хотів вступити на денне навчання до магістратури. За даними правоохоронців, таким чином чоловік хотів отримати підставу для відстрочки від призову на військову службу.

Проректор запевнив чоловіка в успішному зарахуванні. Для цього він планував вплинути на членів комісії та надати ухилянту підготовлені відповіді на вступний іспит. Цю послугу посадовець університету оцінив у 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали проректора у його кабінеті під час одержання неправомірної вигоди. У нього вилучили 2 тис. доларів, а також мобільний телефон та службову документацію.

Затриманому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.