Вулиця Міхновських після обстрілу 4 вересня 2024 року

Збитки від комбінованого обстрілу Львова 4 вересня становлять приблизно 1 млрд грн. Однак у цю суму не врахували пошкоджені автомобілі. Про це у четвер, 12 вересня, під час сесії Львівської міської ради, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Програми компенсацій націлені на розв'язання найкритичніших потреб, тому говоримо про відновлення будинків. Мовиться про дахи, про те, щоб мешканці могли повернутися в свої домівки, де це можливо. Якщо такої можливості не буде, то їм запропонують інші юридичні механізми. Ми якраз зараз зустрічаємось щовечора з мешканцями», – сказав Андрій Москаленко.

За його словами, зараз важливо підсилити Залізничну та Франківську райадміністрації, які прибирають та розбирають руйнування. Наразі у Франківському районі 17 квартир є непридадними для проживання, а в Залізничному – 38.

Всього від російського обстрілу зазнали руйнувань 189 будинків, 19 з яких є архітектурними пам'ятками. Крім цього, пошкоджень зазнали сім закладів освіти, два заклади медицини, один заклад культури й один заклад спорту. Також шкоду від обстрілу зазнали 26 приватних підприємств. Андрій Москаленко розповів, що під час атаки вибили 3446 вікон (139 дерев’яних вікон розташовані в пам’ятках архітектури).

«Сьогодні з ліквідації наслідків є кілька міських програм. Ми плануємо пришвидшити виплати. Спільно з управлінням історичного середовища ми практично завершили обміри руйнувань. Приблизний термін виготовлення дерев’яних вікон становить 3-4 тижні. Якщо говорити про пластикові вікна, то в нас діє міська програма компенсації до 12 тис. грн на кожне вікно. Першу групу вікон замовили й почнуть встановлювати з наступного тижня», – розповів Андрій Москаленко.

Наразі 30 інституції та компаній повідомили про намір допомогти Львову. Москаленко зазначив, що приблизна допомога становить 100 млн грн. У Львові діє програма «Візьми будинок під опіку». З повним переліком компаній, які долучилися, можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, що під час обстрілу Львова 4 вересня росіяни вбили сімох людей, поранили 66 (з них восьмеро – діти).