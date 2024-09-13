Солеварня у Дрогобичі працює з 1390 року

Дрогобицьку солеварню дозволили приватизувати. Фонд держмайна України включив це підприємство до переліку на приватизацію. Про це повідомили на сторінці солеварні, зазначивши, що це єдиний шлях для розвитку підприємства. Дрогобицька солеварня є найдавнішим підприємством в Україні, яке безперервно працює з XIV ст., і на цей час це єдиний виробник харчової солі в країні.

«Це може звучати тривожно, але насправді це шанс для розвитку! Час терміново вкласти кошти в реставрацію 9 пам’яток архітектури, які тут є, і повернути до життя цю важливу частину нашої історії», – зазначено у повідомленні.

Сіль у Дрогобичі виварюють з ропи в печах на дровах (фото ZAXID.NET)

За інформацією адміністрації, підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, тому для відбудови не залишається практично жодних коштів. Варіант із приватними інвестиціями дирекція солеварні вважає можливістю знайти ефективні рішення для збереження спадщини.

«Купівля підприємства приватним інвестором чи передача в обласну чи міську комунальну власність, – це один з ефективних способів збереження та відновлення майна. У такому випадку весь дохід можна скеровувати на розвиток підприємства та залучити кошти зовні», – розповідають на солеварні.

Дрогобицька солеварня – єдине підприємство з виробництва солі в Україні (фото ZAXID.NET)

Керівництво підприємства готове зробити все можливе, щоб виробництво солі тривало в умовах приватизації.

«Основною умовою до інвестора, крім збереження і відновлення пам’яток, має бути прописана профільність діяльності підприємства – виробництва солі принаймні не в меншій кількості, як зараз, – 60 т в місяць. Максимальна потужність виробництва солеварні – 450 т», – зазначив ZAXID.NET Олег Петренко.

Керівник підприємства додав, що солеварню ще не виставили на аукціон. Фонд держмайна лише видав наказ про включення майнового комплексу державного підприємства «Солевиварювальний дрогобицький завод» в перелік обʼєктів, які підлягають приватизації.

На солеварні проводять екскурсії і продають сувенірну продукцію (фото ZAXID.NET)

Найкращий варіант розвитку солеварні її директор вбачає у виробництві, бо воно дає дохід. Але зараз більшість прибутку треба віддавати в держбюджет, навіть благодійні кошти. Додатковий варіант для розвитку підприємства – туристичний і рекреаційний: створення соляних ванн, кімнат, екскурії і сувеніри.

Дрогобицька солеварня – це найстаріше підприємство України, яке почало виробництво в 1390 році і не припиняло своєї діяльності до сучасних днів. Сіль на заводі виварюють з ропи, яку видобувають у надрах. Після початку бойових дій на сході України це єдине підприємство, яке займається виробництвом харчової солі. Останні роки, крім промислової діяльності, солеварня активно розвивала туризм.