Попри пошкодження кав'ярня працює

У понеділок вночі, 16 вересня, у Львові невідомий розтрощив кав'ярню Black Honey, що на вул. Галицькій, 20. Про це повідомив власник кав’ярні Лука Карпюк. У поліції Львівської області повідомили ZAXID.NET, що затримали підозрюваного – 28-річного мешканця Харківщини.

«Цієї ночі була розтрощена наша – ваша улюблена кавʼярня. Близько 01:00 у приміщення Black Honey на вулиці Галицькій, зламавши і розбивши двері, вдерся зловмисник і почав трощити все, що бачив. Як наслідок розбиті майже всі скляні вітрини, практично весь посуд, знищено кілька одиниць обладнання та інвентаря, пошкоджено світильники та деякі меблі, знищено або підлягає утилізації певна кількість товару», – написав Лука Карпюк.



Фото Луки Карпюка

За попередніми підрахунками збитки склали не менше пів мільйона гривень. Попри це, як повідомив Лука Карпюк, кав’ярня працюватиме.



«Я хочу запросити вас на каву. Сьогодні. Завтра. Післязавтра. І, якщо знайдете час, то і в четвер, і на вікенд. І я хочу попросити вас запросити на каву своїх друзів, партнерів, коханих. Проведіть у нас зустріч, кол, прийдіть почитати книгу чи запросіть себе самого на побачення з собою. І візьміть до кави штрудель чи спартак. Вони ж такі класні. Пробачте нам наш не зовсім презентабельний вид. Ми обовʼязково все виправимо», – написав Лука Карпюк.



Він також повідомив, що пошкоджений і термінал ПриватБанку. Команда кав’ярні займається прибиранням.

Чоловіка, який розтрощив кав’ярню затримали. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівської області, повідомлення у поліцію про агресивного чоловіка, який нищить майно кав’ярні, надійшло о 01:20. На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Затриманим виявився 28-річний мешканець Харківщини. Зараз встановлюється повна сума збитків. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.