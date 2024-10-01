Хуліган увірвався у приміщення кав’ярні Black Honey, що розташована на вулиці Галицькій біля пам’ятника королю Данилу Галицькому

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Харківщини, який нещодавно розтрощив кав’ярню Black Honey у центрі Львова. Обвинувачений є військовослужбовцем і суд зобов’язав його сплатити штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці вересня, затриманим за нищення майна кав’ярні Black Honey є 28-річний уродженець Харківщини, військовослужбовець, учасник бойових дій Станіслав Д., який є раніше судимим.

У ніч на 16 вересня 2024 року Станіслав Д. увірвався у приміщення кав’ярні Black Honey, що розташована на вулиці Галицькій біля пам’ятника королю Данилу Галицькому. Чоловік був п’яний, виламав вхідні двері, узяв стілець та почав трощити майно кав’ярні. У вироку вказано, що власнику кав’ярні завдано шкоду на 350 тис. грн.

Фото Луки Карпюка

Щодо Станіслава Д. правоохоронці порушили кримінальні провадження за фактом хуліганства та незаконного проникнення. У вироку немає пояснень обвинуваченого про причини його вчинку, але до обвинувального акту додана його заява про визнання провини та згода на розгляд справи у спрощеному провадженні.

Суддя Наталія Зубачик дослідила усі надані матеріали та визнала Станіслава Д. винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили покарання – 25,5 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.