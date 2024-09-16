Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок солдату з Волині, який самовільно покинув розташування військової частини та був відсутній на службі понад три місяці. За втечу військового посадили у тюрму на 5 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець Волинської області Валентин Г. проходив військову службу під час мобілізації у званні солдата. Наприкінці квітня 2024 року він вирішив ухилитись від військової служби та втік з території військової частини. Солдат проводив час на свій розсуд до початку серпня 2024 року, тобто понад три місяці.

Щодо військового порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби. Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину та просив врахувати те, що він хоче продовжити службу в ЗСУ.

Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.