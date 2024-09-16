На місці одноповерхового магазину на вул. Хоткевича збудують триповерхову приватну поліклініку

На Сихові одноповерховий магазин перебудують під триповерхову приватну поліклініку. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 14 вересня.

Йдеться про реконструкцію колишнього магазину на вул. Хоткевича, 8 у Львові, де свого часу працювала також ветклініка. Магазин розташований на ділянці площею 0,11 га, що перебуває у приватній власності ТзОВ «Медпарк Логістик» та призначена для будівництва закладів охорони здоров’я.

Ця ж компанія звернулася в міську раду за містобудівними умовами і обмеженнями. Як видно з оприлюднених візуалізацій, замість одноповерховий магазин розбудують під триповерхову поліклініку. Довкола нової будівлі облаштують інклюзивний громадський простір.

Будівля на вул. Хоткевича, 8 до та після перебудови

«Йдеться про формування приватного медзакладу для забезпечення потреб мешканців району. Там будуть кабінети, діагностика, основні простори для надання медичних послуг», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

ТзОВ «Медпарк Логістик» зареєстроване у жовтні 2022 року у Львові та займається орендою нерухомості. Власником компанії є Олександр Федечко – бенефіціар відомої мережі аптек «Подорожник».