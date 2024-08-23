У медцентрі на вул. Раппопорта працює приватна клініка «Оксфорд Медікал»

Верховний Суд відмовися скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво приватного медцентру на вул. Раппопорта у Львові за позовом «Представництва американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу». Йдеться про п’ятиповерховий медичний центр, що належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Яремі.

Медцентр збудували на місці гінекологічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні на вул. Раппопорта, 6 у Львові. Виведення будівель лікарні з комунальної власності розслідує прокуратура, однак у 2019 році депутати Львівської міської ради відвели ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» земельну ділянку на вул. Раппопорта, 6 для будівництва медичного центру. Тоді директором «Лемберг Медікал Центр» був Григорій Козловський, а власницею – його дружина Юлія Козловська (Думанська). У жовтні 2019 року виконком видав містобудівні умови та обмеження під це будівництво.

У 2021 році «Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу» та «Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» намагалися в суді скасувати ухвали міськради про відведення ділянки під пологовий, адже вона розташована на території давнього єврейського кладовища. Однак Касаційний господарський суд Верховного Суду у задоволенні позову відмовив.

Крім цього, «Представництво американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» звернулось до Львівського окружного адмінсуду з вимогою скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво медцентру, аргументуючи тим, що МУО були видані з порушеннями, оскільки ділянка розташована в межах старого єврейського кладовища 1855 року і має охоронний статус.

У Львівській міськраді зазначили, що медцентр збудований і зданий у експлуатацію, а, отже, МУО вже нечинні, тож позов не має сенсу. У міськраді додали, що будівля медцентру розташована за межами території єврейського кладовища, а межі історичного ареалу Львова взагалі не затверджені.

У березні 2023 року Львівський окружний адмінсуд хоч і визнав порушення у проєктній документації «Лемберг медікал центр», однак вирішив, що оскільки ТзОВ «Лемберг медікал центр» у 2021 році припинило свою діяльність, а містобудівні умови і обмеження втратили чинність після завершення будівництва, скасування МУО нічого не змінить. Тому суд відмовив «Представництву американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» у позові. У вересні це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адмінсуд.

Єврейська громада вирішила оскаржити ці рішення суду в касації. У серпні 2024 року Верховний Суд касаційну скаргу не задовольнив і залишив чинним рішення Львівського окружного адмінсуду.

Зазначимо, що офіційно медцентр належить чотирирічному сину львівського бізнесмена Григорія Козловського. Зараз там працює приватна клініка «Оксфорд Медікал».