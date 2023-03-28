Приватний пологовий на вул. Раппопорта, 6 збудувала фірма Григорія Козловського

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво приватного медцентру на вул. Раппопорта у Львові за позовом «Представництва американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу». Йдеться про п’ятиповерховий медичний центр, що офіційно належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Яремі. Про це повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

Медцентр збудований на місці гінекологічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні Львова. Тепер виведення двох будівель лікарні з комунальної власності розслідує прокуратура, однак у 2019 році депутати Львівської міської ради відвели ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» земельну ділянку на вул. Раппопорта, 6 для будівництва медичного центру. Тоді директором «Лемберг Медікал Центр» був Григорій Козловський, а власницею – його дружина Юлія Козловська (Думанська). Пізніше виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження для будівництва приватного пологового будинку.

У 2021 році «Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу» та «Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» намагалися в суді скасувати ухвали міськради про відведення ділянки під пологовий, адже вона розташована на території давнього єврейського кладовища. Однак Касаційний господарський суд Верховного суду у задоволенні позову відмовив.

Водночас «Представництво американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» звернулось до Львівського окружного адмінсуду з вимогою скасувати містобудівні умови та обмеження на будівництво медцентру, аргументуючи тим, що МУО були видані з порушеннями, оскільки ділянка розташована в межах старого єврейського кладовища 1855 року і має охоронний статус.

У Львівській міськраді зазначили, що медцентр збудований і зданий у експлуатацію, а, отже, МУО вже нечинні, тож позов не має сенсу. У міськраді додали, що будівля медцентру розташована за межами території єврейського кладовища, а межі історичного ареалу Львова взагалі не затверджені.

9 березня суддя Львівського окружного адміністративного суду Володимир Сакалош визнав порушення у проектній документації «Лемберг медікал центр», оскільки компанія не отримала дозволу Міністерства культури на будівництво в історичній частині міста. Однак суд вирішив, що оскільки ТзОВ «Лемберг медікал центр» у 2021 році припинило свою діяльність, а містобудівні умови і обмеження втратили чинність після завершення будівництва, скасування МУО нічого не змінить. Тому суд відмовив «Представництву американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу» у позові.

Зазначимо, що зараз офіційно медцентр належить дворічному сину львівського бізнесмена Григорія Козловського.