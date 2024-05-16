У районі вул. Навроцького у Львові розбудують корпуси лікарні. Відповідні зміни до детального плану в районі вул. Зеленої, Навроцького, просп. Червоної Калини та вул. Проектованої затвердили на сесії Львівської міськради у четвер, 16 травня.

Увесь детальний план території в цьому районі затвердили ще у 2016 році. Він охоплює майже 62 га площі те передбачає перетворення колишньої промзони у новий квартал житлової та громадської забудови. Проект внесення змін до ДПТ (зміна 6) стосується 3,09 га території та передбачає поділ території на окремі кластери. У південній частині ділянки передбачена ліквідація проїзду між вул. Раковського та просп. Проектованим, а також коригування червоних ліній вул. Раковського.

Територію східніше ділянки лікарні, яку раніше передбачали під громадську забудову, пропонують використають для розвитку лікарні, розташувавши шестиповерховий корпус на 108 ліжкомісць. Крім цього, ДПТ враховує добудову наявного корпусу лікарні.

Розташування ділянки в межах ДПТ

Сусідню ділянку розвиватимуть переважно як територію медичних закладів. Тут планують побудувати п’ять корпусів різного функціонального призначення: добудова наявного приватного медзакладу, нові корпуси лікарні святого Луки на 175-400 ліжкомісць. Житлової забудови в межах ділянок проектування не передбачають. Розбудова медзакладів, за планами, дозволить створити додаткових приблизно 256 робочих місць.

Гранична висота забудови не має перевищувати 6 поверхів. Всі громадські будівлі планують розташувати уздовж вул. Навроцького, а під ними – підземні паркінги. Уздовж просп. Проектованого пропонують створити відкриту парковку. Реалізувати плани ДПТ планують упродовж п’яти років.

16 травня на сесії депутати Львівської міськради затвердили відповідний детальний план території. Тепер замовники будівництва зможуть звернутись до міськради за містобудівними умовами та обмеженнями.