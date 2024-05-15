На пл. Осмомисла, 3 добудують чотириповерховий готель

На пл. Осмомисла у Львові добудують скандальний чотириповерховий готель, проти зведення якого раніше виступали мешканці сусідніх будинків. ПП «Перлина Львова» кілька років не могла отримати містобудівні умови та обмеження на будівництво через відсутність історико-архітектурного опорного плану, хоча триповерхова будівля вже зведена. Після перероблення проекту відповідні містобудівні умови та обмеження таки затвердили, повідомив під час засідання виконавчого комітету ЛМР 15 травня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Йдеться про реконструкцію обʼєкту незавершеного будівництва з пристосуванням під готель на пл. Осмомисла, 3 – пл. Звенигородській, 4. ПП «Перлина Львова» упродовж 2021-2024 роках кілька разів зверталась до міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями, однак тоді був відсутній затверджений історико-архітектурний опорний план, необхідний для погодження нової забудови в історичному ареалі. Крім цього, раніше йшлося про завершення будівництва кафе-бару, а тепер – про готель.

Недобуд на пл. Осмомисла, 3 у Лвові / Фото NGL.media

Як розповів під час засідання виконкому Антон Коломєйцев, забудовник погодився змінити проект будівлі, демонтувавши обʼєм, що виступає за загальну лінію забудови площі. Загалом будинок матиме висоту 17 м. Тут облаштують готель на 9 номерів і паркінг.

«Обʼєм, який виступає, планується забрати, натомість зробити приміщення, що буде йти по фронту сусіднього, суміжного з готелем, і фактично у карнизній висоті по наявному стану цього обʼєкта, який він є. Верхній поверх буде фактично з відходом від карнизу, такий стриманий фасад, без жодних виступаючих елементів і в узгодженості з історико-архітектурним опорним планом – за параметрами, за висотністю і за всіма моментами», – сказав Антон Коломєйцев.

За адресою будівництва зареєстровані дві повʼязані між собою компанії зі схожими назвами – ПП «Перлина Львова» та ТзОВ «Перлина Львова». Будівництво вестиме ПП «Перлина Львова». Саме ця компанія отримала всі відмови в погодженні МУО від міськради.

Комунальну ділянку під кафе-бар компанія «Перлина Львова» отримала в оренду ще у 2005 році терміном на 10 років. У 2011 році компанія отримала дозвіл на будівельні роботи, але у 2015 році не продовжила термін оренди землі. Депутати міськради не розглядали це питання на сесії ЛМР через конфлікт із мешканцями сусідніх будинків, які виступили проти будівництва впритул до вікон їхніх помешкань. Однак на той момент забудовник уже звів триповерхову будівлю. У 2019 році мерія продовжила ПП «Перлина Львова» термін оренди земельної ділянки на пл. Осмомисла, 3 – пл. Звенигородській, 4 для завершення будівництва кафе-бару та його обслуговування.

ПП «Перлина Львова» зареєстроване у 1997 році на пл. Звенигородській, 4. Зараз одноосібним власником фірми вказаний мешканець Зимної Води Володимир Синорацький. Однак раніше серед власників компанії були вказані львівʼянка Ганна Котюк і Ілона Стасишин.

Фірма зі схожою назвою ТОВ «Перлина Львова» належить матері екс-кандидата в мери Львова Назарія Брезіцького – Галині Брезіцькій та Борису Котюку. Останній зареєстрований за однією адресою з Ганною Котюк.

У 2020 році ТОВ «Перлина Львова» фігурувала у скандальному будівництві поруч на пл. Осмомисла, де на місці невеличкого літнього кафе на пл. Осмомисла розбудували капітальне приміщення. Поліція порушила справу через незаконне оформлення права власності на неіснуючу будівлю біля ринку «Добробут», однак згодом суд підтвердив законність цього будівництва.