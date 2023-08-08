Готель розташований на одній із найстаріших та найменших площ Львова

Виконавчий комітет Львівської міськради у вівторок, 8 серпня, погодив містобудівні умови та обмеження для реконструкції через зведення прибудови готелю «Сент-Федер» на площі Звенигородській, 3 у Львові.

МУО отримала Марта Кобилко – підприємиця з Брюхович, яка є співвласницею готелю «Сент-Федер» разом із Оленою Пелех – приватною нотаріускою і депутаткою ЛМР від партії «Європейська солідарність».

У документації зазначено, що проект прибудови має відповідати законодавству про охорону історичного середовища, а проектанти мають врахувати вимоги міста для покращення вивезення сміття (встановити підземні контейнери для відходів), передбачити альтернативні системи опалення нежитлових приміщень та облаштувати укриття, що відповідає державним нормам.

Так територія біля готелю виглядала кілька років тому

Біля готелю є також ресторан

Площа Звенигородська – одна із найстаріших і найменших площ у Львові (її розмір становить приблизно 50 на 30 метрів). Вона розташована між церквою Марії Сніжної та вулицями Рибна і Мосяжна.