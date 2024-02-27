Незаконну альтанку збудували на розі вул. Тарнавського та Гузара (колишня вул. Льва Толстого)

Родина екс-кандидата в мери Львова Назарія Брезіцького хоче відсудити в Львівської міської ради майже 1,5 млн грн за демонтаж незаконної альтанки в історичному ареалі Львова. Альтанку демонтували ще три роки тому, однак тепер позивачки хочуть стягнути з міськради компенсацію за будматеріали.

Йдеться про незаконну альтанку, зведену у 2020 році на вул. Тарнавського, 71 без дозволів. Земля під альтанкою була не оформлена, однак належить Львівській міськраді. Альтанку звела родина Назарія Брезіцького, його матері Галині належить квартира у віллі, що розташована поруч із самобудом. Через незаконні роботи управління охорони історичного середовища звернулось до ДАБІ, а також скерували власникам припис про демонтаж споруди.

8 жовтня самобуд почали демонтовувати, проте призупинили. Після цього у п'ятницю, 9 жовтня, виконком Львівської міськради прийняв рішення про примусовий демонтаж споруди. Після цього самобуд знесли.

Фото ЛМР

Пізінше Галина Брезіцька намагалась оскаржити в суді рішення виконкому про демонтаж, у вересні 2021 року Львівський окружний адмінсуд її позов задовольнив та визнав рішення виконавчого комітету протиправним.

Через понад три роки власниці квартир у віллі на вул. Тарнавського, 71 Галина Брезіцька і Наталія Громова звернулись у Галицький районний суд із позовами про відшкодування збитків через демонтаж альтанки. Наталія Громова оцінила збитки в 841,3 тис. грн, а Галина Брезіцька – в понад 600 тис. грн. За інформацією ЛКП «Рембуд», що займалося демонтажем самобуду, у 2020 році його оціночна вартість була в десятки разів нижчою, а деякі матеріали, про які повідомляють позивачки, не використовувались узагалі.

«Альтанку, що була зведена без жодного дозволу в історичному ареалі Львова на землях комунальної власності, демонтували ще у жовтні 2020 року, відповідно до рішення виконкому. Для її будівництва, як вбачається з інформації ЛКП «Рембуд» та фотофіксації, використали звичайні матеріали – цеглу, балки, пінопласт. А через три роки дві заявниці – Галина Б. та Наталія Г. – оцінили цю альтанку у 841 тис. грн та 632 тис. грн відповідно. Для прикладу, в кошторисних розрахунках позивачки вказали, що для зведення альтанки використовували гарячекатану арматурну сталь, вартістю 14,3 тис. грн, влаштували камін-грубку, вартістю 22,4 тис. грн, камінні дверцята за 15,3 тис. грн. Здійснили утеплення фасаду мінеральними плитами, вартістю 32 тис. грн. Також вказано про встановлення алюмінієвої розсувної конструкції Reynaers, вартістю 180,2 тис. грн та склопакетів за 211,1 тис. грн тощо», – повідомили в юридичному департаменті Львівської міськради.

До слова, родина Назарія Брезіцького фігурує також у ще одному скандальному будівництві – фірма матері Брезіцького зводить самобуд біля ринку «Добробут» у центрі Львова. Поліція порушила справу через незаконне оформлення права власності на неіснуючу будівлю біля ринку «Добробут», однак згодом суд підтвердив законність цього будівництва.

Додамо, що будівля на вул. Генерала Тарнавського, 71 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Вілла збудована у стилі класицизм у 1913-1922 роках.