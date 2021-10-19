Будівельні роботи представники ТОВ «Перлина Львів-1» пояснили відновлювальними роботами після пожежі

Сім’я Брезіцьких у суді відстояла законність будівельних робіт біля ринку «Добробут» у центрі Львова. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив рішення попередньої інстанції без змін. Необхідність будівельних робіт в кафе на площі Кн. Ярослава Осмомисла, 3а, яке проводило ТОВ «Перлина Львів-1», пояснили необхідністю відновлення приміщення після пожежі. Про це 19 жовтня повідомили Наші гроші. Львів.

У жовтні 2020 року, за повідомленням міськради, ТОВ «Перлина Львів-1» незаконно збільшило майже втричі площу кафе-бару і розпочало зведення капітального приміщення на місці колишнього літнього кафе під відкритим небом. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львова зупинила будівництво. Але суд визнав незаконними приписи та штрафи (ДАБІ).

«У висновку експерта, який аналізував рівень пошкоджень після пожежі, вже фігурує площа 863 м2. Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, "для придатності об’єкта до експлуатації необхідно відновити 72,52% необхідних конструктивних елементів і видів робіт". Експертиза проводилась на об’єкті нерухомого майна загальною площею 862,7 м2. При цьому експерт наголошує, що роботи, які потрібно було провести для відновлення приміщення, не потребують документів, що дають право на їхнє виконання», – вказано у повідомленні.

Судді відхилили апеляційну скаргу ДАБІ, оскільки погодилися із висновком експерта, що власник нерухомого майна мав право виконувати будівельні роботи після пожежі без документів на право проведення будівельних робіт. Постанову винесли судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Любомир Гудим, Віктор Святецький та головуючий суддя Олександр Довгополов 5 жовтня 2021 року. Її можна оскаржити в касаційному порядку.

Нагадаємо, у 2020 році львівська мерія виявила, що компанія «Перлина Львова» веде будівництво без дозволів на площі Осмомисла. На цьому місці раніше працював літній майданчик кафе з невеличким приміщенням, де сталася пожежа, але власники показали документи на приміщення площею понад 860 м2. Виявилося, що ще у 2017 році обласна ДАБІ видала «Перлині Львова» дозвіл на введення в експлуатацію неіснуючого об’єкта, який тільки зараз, через чотири роки, почали активно там будувати. Поліція відкрила кримінальне провадження через незаконне оформлення права власності на земельну ділянку, а мерія звернулась до суду, який скасував право власності на це нежитлове приміщення. У межах забезпечення позову суд також заборонив проводити там будь-які роботи. Проте в апеляційній інстанції цю заборону скасували.

Співвласницею фірми «Перлина Львова-1» є матір громадського активіста Назарія Брезіцького, який у 2020 році балотувався на посаду мера Львова, – Галина Брезіцька. Другим співвласником є Володимир Стасишин.