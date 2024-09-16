Ален Делон у ролі Зорро

Зорро – персонаж численних пригодницьких книг та фільмів, «герой в масці», який приходить на допомогу знедоленим жителям. Спочатку Зорро був персонажем пригодницьких книг Джонстона Макалі. Він з’явився у 1919 році.

Зорро є прообразом Бетмена. В оригінальній історії Бетмена батьків Брюса Вейна вбивають біля кінотеатру після фільму «Зорро».

Згодом про Зорро було знято велику кількість фільмів та поставлено вистав. Зараз вийшов французький серіал з чарівним Жаном Дюжарденом у головній ролі. Тож це стало нагодою пригадати інші історії про цього героя.

«Знак Зорро»

The mark of Zorro, фільм, 1920 рік

Це був перший фільм про Лиса (так ще називають Зорро) з Дугласом Фербенксом в головній ролі. Німий фільм, поставлений режисером Фредом Нібло в 1920 році за повістю Джонстона Маккаллі «Прокляття Капістрано». У 2012 році фільм був збережений у кіноархіві Академії кінематографічних мистецтв і наук, а у 2015 році він був внесений до Національного реєстру фільмів для збереження у Бібліотеці Конгресу США.

«Зорро»



Zorro, фільм, 1975 рік

Це, мабуть, найвідоміша та найулюбленіша екранізація. Принаймні для олдів. Франко-італійський пригодницький фільм з Аленом Делоном у головній ролі. Дія фільму відбувається в одній із південноамериканських провінцій. На очах у іспанця Дієго троє найманців убивають його давнього друга Мігеля, який мав стати губернатором провінції Новий Арагон. Дієго обіцяє помститися за його смерть.

«Маска Зорро»

The Mask of Zorro, 1998 рік

Режисером став Мартін Кемпбелл, а головні ролі виконали Антоніо Бандерас, Ентоні Гопкінс, Кетрін Зета-Джонс і Стюарт Вілсон. У фільмі зображений оригінальний Зорро, Дон Дієго де ла Вега (Гопкінс), який втікає з в'язниці, щоб знайти свою давно втрачену доньку (Зета-Джонс) і помститися за смерть своєї дружини від рук корумпованого губернатора Рафаеля Монтеро (Вілсон). Йому допомагає його наступник (Бандерас), який має власну вендету. У 2005 році вийшов фільм «Легенда Зорро» — продовження з Бандерасом і Зетою-Джонс у головних ролях і режисером Кемпбеллом, але сиквел не мав такого успіху.

«Зорро»

Zorro, мюзикл, 2010 рік

Мюзикл на музику гурту Gipsy Kings та Джона Камерона. У ньому звучать такі хіти Gipsy Kings, як Bamboleo, Baila Me та Djobi Djoba, хоча більшість пісень написані спеціально для вистави. Мюзикл написаний за мотивами роману чилійської письменниці Ісабель Альєнде «Зорро», який вийшов у 2005 і є приквелом до оригінальної книги про Зорро. Лібретто повністю не повторює сюжетну лінію. Поставив виставу британець Крістофер Реншоу, до якого звернулися з пропозицією зробити мюзикл про Зорро ще до того, як Альєнде написала свій роман.

«Зорро»

Zorro, серіал, 2024 рік

Режисери Хав'єр Квінтас, Хорхе Сааведра, Хосе Луїс Алегрія з акторами Мігелем Бернардо, Гонсало Раміресом та Ренатою Нотні. Створили іспанську версію історії про Зорро. Дієго де ла Вега не може більше терпіти те божевілля та беззаконня, що твориться на дикому заході. Він одягає чорну маску, щоб залишатися інкогніто та розпочинає боротьбу з найжорстокішими й найшаленішими злочинцями.

«Зорро»

Zorro, серіал, 2024 рік

І найсвіжіша історія, у якій маску Зорро вдягнув Жан Дюжарден («Артист»). Автори серіалу обіцяють, шр Зорро буде старшим та змученим. Разом із Жаном Дюжарденом у фільмі знімаються Одрі Дана, Сальваторе Фікарра, Андре Дюссольє, Ерік Елмосніно та Грегорі Гадебуа. У 1821 році дон Дієго де ла Вега, який став мером Лос-Анджелеса, зіштовхнувся із серйозними проблемами у справі процвітання свого міста. Жадібність дона Еммануеля, місцевого бізнесмена, ввела муніципалітет у фінансові труднощі. Дієго вирішує дістати маску та меч, щоб захищати пригноблених. Однак це подвійне життя ставить під загрозу його шлюб з Габріеллою, яка не підозрює про його таємницю.