Пасічнянська початкова школа №2 у селі Постоята, вересень 2024 року

Пасічнянська сільська рада на Івано-Франківщині 13 вересня уклала договір з ФОП Тетяною Федорак на ремонт одноповерхової школи у селі Постоята за 8,1 млн грн. Однак підрядниця почала виконувати роботи на початку липня. Як йдеться у системі державних закупівель Prozorro, тендер на капітальний ремонт приміщення початкової школа №2 для розміщення внутрішньо переміщених осіб у селі Постоята Надвірнянського району вперше оголосили 28 червня 2024 року. Тоді на аукціон прийшла лише одна учасниця – ФОП Тетяна Федорак. Однак торги скасували після перевірки Держаудитслужби, яка встановила невідповідність пропозиції учасника.

Попри скасований тендер, голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда 17 липня опублікував у Facebook відео, на якому сказав, що роботи у школі розпочалися 11 липня.

«Розпочали роботи над укриттям подвійного призначення, паралельно із добудовую над укриттям актового залу/спортзалу та встановлення опалення, адже, як виявляється, школа опалювалася ще пічками. Тут встановлять твердопаливний котел та батареї, також викопають криниця, адже у свердловині, що біля школи, погана вода», – писав сільський голова 17 липня.

Водночас у тендері на Prozorro йдеться, що 8 липня лише закінчився термін подання тендерних пропозицій і сільрада ще навіть не публікувала наміру укласти договір з переможцем. Торги скасували 19 серпня. Вдруге тендер на ремонт школи оголосили 9 серпня й 26 серпня розпочався аукціон з визначення переможця, договір з яким підписали 13 вересня. Попри це 2 вересня Андрій Гунда опублікував фото школи у селі Постоята, на якій видно, що роботи тривають. Зокрема, поклали новий дах та добудували стіни.

У коментарі ZAXID.NET голова Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда розповів, що у школі навчаються приблизно 60 дітей і є потреба в укритті. За його словами, сільрада вдруге оголошує тендер на капітальний ремонт й роботи у липні 2024 року почала виконувати Тетяна Федорак, коли її вперше оголосили переможцем. Згідно з Prozorro, сільрада не підписувала угоду з підрядницею, а Держаудитслужба знайшла порушення в закупівлі й торги відмінили 22 серпня. Після розмови із ZAXID.NET публікація за 2 вересня про ремонт зникла зі сторінки сільського голови.

«Нам до початку 1 вересня потрібно було зробити укриття, бо багато дітей, а захисної споруди нема. Ми оголосили тендер, на нього прийшла учасниця. Аудиторська служба почала перевіряти цю закупівлю, знайшла порушення, що там не подали копій документів. І ми не могли підписати договір. 1 вересня наближалося, роботи були припинені до вчорашнього дня. У четвер [12 вересня] роботи відновили. Ми не підписували договір поки не закінчилася перевірка від аудиторів, але тепер вони надали висновок, що не знайшли порушень. У нас це вперше було, що скасували закупівлю», – розповів ZAXID.NET Андрій Гунда.

Він зазначив, що станом на 13 вересня сільська рада не оплачувала підряднику за жодні роботи у початковій школі Постояти.

Згідно з технічною документацією, до одноповерхової будівлі школи планували добудувати приблизно 20 м² приміщення, яке слугуватиме і укриттям і спортзалом. Також мали відремонтувати дах, замінити вікна й двері, відремонтувати підлогу. Крім цього, пданують відремонтують каналізацію та систему водопостачання, електромережі тощо. Всі роботи планують завершити до кінця жовтня 2025 року.

На аукціон у серпні 2024 року, крім Тетяни Федорак, прийшло ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Західспецбуд», яке запропонувало відремонтувати школу за 10,34 млн грн. Зазначимо, що Тетяна Федорак з Надвірної як підприємиця працює з 2001 року й спеціалізується на будівництві.

Додамо, що сайт NGL.media зазначив, що Антимонопольний комітет 15 серпня оштрафував Тетяну Федорак на 68 тис. грн за змову на торгах від управління Нацполіції Івано-Франківської області. Йдеться про ремонти поліцейських відділків в Івано-Франківській області у Калуші та Коломиї. Тетяна Федорак імітувала конкуренцію в аукціоні з підприємцем Василем Туровим.

Через тиждень після отримання штрафу, 23 серпня, Тетяна Федорак надала документи для участі в аукціоні від Пасічнянської сільради. Уповноважена особа сільради визнала підприємицю переможницею торгів і порушила вимоги власної тендерної документації. Також таке рішення порушує закон «Про захист економічної конкуренції», який забороняє змовникам отримувати конкурентні підряди впродовж трьох років після отримання штрафу за змову.

Журналісти NGL.media зателефонували головному спеціалісту відділу економічного розвитку, публічних закупівель та інвестиційної діяльності сільради Геннадію Вовку. Він сказав, що не знає про штраф АМКУ, а закупівлю перевіряє Держаудитслужба, тому договір з Тетяною Федорак можуть і не підписати. Однак попри це угоду таки уклали.