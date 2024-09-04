За рік директорка лікарні отримала щонайменше 100 тис. грн хабарів

На Прикарпатті правоохоронці затримали 42-річну директорку районної лікарні, яка за хабарі від представників фармацевтичних компаній обходила процедуру публічних закупівель медикаментів. Посадовиці загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 4 вересня, за рік директорка лікарні укладала договори із трьома підприємцями, за які отримала щонайменше 100 тис. грн хабарів.

«Посадовиця навмисне дробила предмети тендерів – необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів, щоби обійти процедуру публічних закупівель. Відтак укладала прямі договори з представниками “потрібних” фармацевтичних компаній, за що отримувала від них відкат», – інформують правоохоронці.

У помешканнях та на робочому місці директорки та представників фармкомпаній провели обшуки і вилучили чорнові записи, оригінали медичних документів, банківські карти, на які перераховували гроші, та інші докази протиправної діяльності.

За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі підприємцям загрожує від 17 до 68 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

За отримання хабарів директорку медзакладу можуть ув’язнити на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.