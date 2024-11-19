Верховинська лікарня уклала із ТОВ «Модерн-Фарм» десятки договорів на близько 2 млн грн без проведення процедури публічних закупівель

Івано-Франківський міський суд визнав винним підприємця Юрія Ковтуна у наданні неправомірної вигоди службовій особі. За відкати директорці Верховинської багатопрофільної лікарні Галині Кікінчук представнику ТОВ «Модерн-Фарм» призначили 59,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 листопада, Юрій Ковтун з вересня 2022 року зареєструвався приватним підприємцем та, маючи медичну освіту, надавав консультаційні послуги, а також займався посередницькою діяльністю під час закупівлі фармацевтичних товарів державними, комунальними та приватними медзакладами. Зокрема був представником київської компанії «Модерн-Фарм», отримуючи відсотки від суми укладених договорів та рентабельності товару.

Обвинувачений запропонував свої послуги директорці Верховинської багатопрофільної лікарні Галині Кікінчук, домовившись з нею про відкати з кожного укладеного договору на закупівлю медикаментів. Упродовж 2022-2023 років лікарня уклала із ТОВ «Модерн-Фарм» десятки договорів на близько 2 млн грн без проведення процедури публічних закупівель. За це Юрій Ковтун перерахував на картку Галині Кікінчук 55 тис. грн відкату.

11 листопада 2024 підприємець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Іннеса Болюк визнала Юрія Ковтуна винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі і призначила йому 59,5 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Модерн-Фарм» зареєстрована в Києві у листопаді 2021 року. Компанія належить харків’янці Яні Моісеєнко. У 2023 році підприємство стало переможцем тендерів на загальну суму понад 428 млн грн.