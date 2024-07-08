Богдану Кудлу у 2020 році обрано депутаткою Калуської районної ради від ВО «Батьківщина»

Калуський міськрайонний суд визнав винною заступницю директора Калуської міської лікарні, депутатку районної ради Богдану Кудлу в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За 6 тис. грн хабара посадовиця виготовила для ухилянта виписку із медичної карти стаціонарного хворого, щоб ВЛК прийняла рішення про тимчасову непрацездатність чоловіка. Богдані Кудлі присудили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 2 липня, 20 червня 2023 року Богдана Кудла у своєму службовому кабінеті попросила у чоловіка 6 тис. грн за видачу йому медичних документів, на підставі яких військово-лікарська комісія може визнати його тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я. Наступного дня, після одержання хабара, заступниця директора Калуської міської лікарні видала ухилянту виписку із медичної карти стаціонарного хворого та акт дослідження стану його здоров’я.

Під час судового засідання Богдана Кудла уклала угоду з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, за якою їй, раніше не судимій, психічно здоровій жінці похилого віку, узгоджено покарання у виді 34 тис. грн. штрафу.

Як наслідок, суддя Олександра Кардаш затвердила цю угоду, визнавши Богдану Кудлу винною у прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Депутатку позбавили права 2 роки обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Додамо, що заступниці директора КНП «Калуська міська лікарня» Богдані Кудлі 63 роки. У 2020 році її обрано депутаткою Калуської районної ради від ВО «Батьківщина».