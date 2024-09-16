Кадр з новели «Торпеда»

Завершились зйомки кіноальманаху «Війна очима тварин», які проходили в Україні та США за участю, зокрема, актора, режисера та продюсера Шона Пенна, а також відомих українських акторів Марини Кошкіної «Із зав’язаними очима»), Андрія Лідаговського («Мої думки тихі»), Олександра Печериці («Гірки жнива», Андрія Ісаєнка («Кіборги») та тих, для кого фільм став дебютом у кіно.

Картини з альманаху знімали режисери Мирослав Слабошпицький («Плем’я», саме у його новелі і знімався Шон Пенн), Андрій Лідаговський (цей його дебют у режисурі) , Юлія Шашкової («Майже кохання»), Макс Тузов («Праведник»), Святослав Костюк («Чекаючи Маргариту») і Олексій Мамедов («Свати 2»), Іван Сауткін («Мистецтво в країні війни»).

Ольга Мартинишин на зйомках фільму (фото SOTA Cinema Group)

Головною героїнею сьомої новели кіноальманаху під назвою «Торпеда», яку зняв режисер Іван Сауткін, стала 70-річна блогерка зі Львова Ольга Мартинишин. У новелі йдеться про те, як жінка, її коза та хлопчик опиняються на окупованій російськими військами території півдня України влітку 2022 року.

«Я довго думав про те, як знімати фільми про війну. Пропаганда не працює, працюють людяні історії. Тому останнім часом знімав багато коротких історій про різних людей, намагаючись знайти свого героя. А після «Торпеди» я відчув, що знайшов, бо ця історія про те, наскільки проста людина може бути сильною. Мені цікаві ті, хто навіть у надскладній ситуації не обирають роль жертви. Навіть якщо ти беззахисна старенька, в якої є лише коза, ти можеш стати героєм, вибір є завжди», – зазначив автор сценарію і режисер фільму Іван Сауткін.

Сюжет цієї новели, як і більшість історій «Війни очима тварин», має документальну основу, автори вважають її найдраматичнішою з усіх фільмів кіноальманаху.

«Історія про бабусю, яка передавала координати ворожої техніки нашим артилеристам, була однією із перших, яку я запропонував зняти. Ми навіть спілкувались з очевидцями тих подій. А от при чому тут коза, вирішували вже автори фільму. Адже саме у цій новелі ми показали не тільки як українці переживають жахи війни, а й супротив, який чинять окупантам ті, хто не може тримати зброю, зустрівшись із російським солдатом віч на віч – старі, малі, навіть тварини та святі з ікон», – розповів автор ідеї та продюсер Олег Кохан.

Для усіх трьох виконавців головних ролей зйомки в антології стали кінодебютом. Роль кози Торпеди виконала коза Юта. За словами режисера «Торпеди» Івана Сауткіна, серед півсотні кіз він обрав Юту, бо вона здалась йому «сюрреалістичною і навіть потойбічною», саме такою він уявляв собі оповідачку своєї історії, адже вона мала контрастувати зі своєю тендітною господинею.

Коза Юта на зйомках фільму (фото SOTA Cinema Group)

Популярна народна блогерка зі Львова Ольга Мартинишин, яка виконала роль баби Соньки, під час зйомок ділилася зі своїм шанувальникам враженнями від Києва та першого знімального досвіду у форматі прямих включень. Роль Льончика виконав Назарій Гладюк.

«Я сподіваюсь, тварини допоможуть нам розповісти світові про цю війну. Бо кізонька не просто все бачить, вона відчуває і багато що розуміє. Потрібно, щоб всі у світі теж мали розуміння, що тут відбувається і чому моя баба Сонька вчиняє саме так», – ділиться пані Оля.

Нагадаємо, що героями попередніх новел режисерів Мирослава Слабошпицького, Андрія Лідаговського, Юлії Шашкової, Макса Тузова, Святослава Костюка і Олексія Мамедова стали вовк, білий кролик, корова, кіт, орел і навіть рибки.

Перший трейлер кіноальманаху був представлений на Берлінському кінофестивалі.