Шон Пенн грає у частині «Орел»

У Лос-Анджелесі завершились зйомки українського фільму-антології «Війна очима тварин» із Шоном Пенном.

Фільм складається з дев’яти частин та розповідає про тварин, які постраждали від екоциду через війну проти України. Незабаром другий етап зйомок розпочнеться в Україні.

Також стало відомо, що Шон Пенн грає головну роль у фінальній історії під назвою «Орел». Історія написана та знята Мирославом Слабошпицьким та зосереджується на природному заповіднику навколо Чорнобиля, зруйнованому війною.

«Ми завершили зйомки з Шоном Пенном для альманаху «Війна очима тварин». Це було справжнє щастя співпрацювати з справжньою легендою кіно, геніальним актором та найбільшим прихильником України у Голівуді», – розповів режисер у своєму Facebook.

Раніше автори альманаху обіцяли, що світова прем’єра має відбутися «в межах одного з авторитетних кінофестивалів» наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький відомий насамперед завдяки фільму «Плем’я», що переміг у «Тижні критики» Каннського кінофестивалю.