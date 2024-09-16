У Києві 22-річний директор юридичної фірми допомагав ухилянтам виїхати за кордон

У Києві правоохоронці затримали 22-річного директора юридичної фірми. За даними слідчих, чоловік організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це у понеділок, 16 вересня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, затриманий на сторінці фірми у соцмережах під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Він обіцяв ухилянтам допомогти отримати необхідні документи про відстрочку від призову на військову службу, а також висновки військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку.

За свої послуги чоловік вимагав від 10 до 15 тис. доларів. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували низку фактів отримання ним грошей.

Керівнику юридичної фірми оголосили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114 -1 Кримінального Кодексу України). Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали працівника одного з морських коледжів, який за хабар обіцяв поновити на навчанні військовозобов’язаного, щоб той уникнув призову на військову службу.