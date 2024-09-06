З жовтня 2015 року і дотепер Ігор Зінкевич працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка

Депутата Львівської міськради від партії «Варта» Ігоря Зінкевича призначили завідувачем Музею-заповідника «Олеський замок», який є підрозділом Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Про призначення повідомив у п’ятницю, 6 вересня, сам Ігор Зінкевич. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердив речник галереї мистецтв Василь Мицько.

«Деколи життя кардинально змінюється , але як кажуть – зміни завжди на краще. Олеський замок завжди зачаровував мене, сьогодні він став більшою частинкою й мого життя. Дякую Тарас Возняк, керівнику Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, за довірену роботу завідувачем Музею-заповідника “Олеський замок”», – написав Ігор Зінкевич.

Речник галереї мистецтв Василь Мицько уточнив ZAXID.NET, що Ігор Зінкевич призначений завідувачем Олеського замку відповідно до наказу директора галереї Тараса Возняка, на цю посаду не передбачений конкурс.

41-річний Ігор Зінкевич з 2020 року є депутатом Львівської міськради від партії «Варта» та головою однойменного громадського руху. У попередньому скликанні був депутатом ЛМР від партії «Укроп». У 2005 році він закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Економічна кібернетика». Раніше був заступником голови громадської ради при ДАІ Львівщини.

З жовтня 2015 року і дотепер працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка.

Ігор Зінкевич вважає, що відсутність відповідної освіти не перешкодить йому керувати музеєм.

«Це менеджмент, забезпечення життєдіяльності будинку. Я не є екскурсовод, лектор чи реставратор, є відповідні відділи, які відповідають за ці напрямки. До сьогодні я, будучи помічником директора, відповідав за такі загальні роботи, щоб життєдіяльність відбувалася повноцінно. У мене була відповідальність за безпеку, зараз більш глибше – каналізація, вода. Це ті речі, які входять у мої функції як депутата міської ради. Для цього не потрібно закінчувати навчальні заклади за спеціальністю з історії, культури чи реставраційних робіт. За це відповідають інші люди. Я маю забезпечити їм робочі місця, щоб їм комфортно працювалося», – пояснив Ігор Зінкевич ZAXID.NET. З його слів, колектив Олеського замку нараховує 36 працівників.

Першочерговим завданням на новій посаді Ігор Зінкевич назвав підготовку закладу до зими. «Враховуючи, що в наших замках є електричні котли, зараз це – забезпечити нормальне перезимування», – сказав новопризначений керівник.

Він також уточнив, що користуватиметься робочим транспортом для добирання зі Львова до нового місця праці – за 75 км.

«Я живу на просп. Чорновола біля кільця. Сьогоднішній підрахунок мені показав час добирання 1 годину 10 хвилин. На сьогодні в мене є робоча машина. Окрім того, ми кожен день відправляємо машини з головного офісу (галереї мистецтв) у Львові як в Олесько, так і в Підгорецький замок. Тому ми кожен день маємо можливість їздити, у цьому проблеми немає», – зауважив депутат.

Олеський замок є пам'яткою архітектури та історії XII-XVIII століть, розташований у селищі Олесько Золочівського району. Це один із найдавніших в Україні замків, який входить до популярного туристичного маршруту «Золота підкова».