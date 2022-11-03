На момент блокування група «Варта 1» налічувала понад 350 тисяч учасників і була найбільшою у львівському сегменті Facebook

Facebook розблокував найбільшу {львівську} групу «Варта 1», яку півтора року тому заблокували за порушення правил спільноти щодо насильства та підбурювання. До блокування група налічувала понад 350 тисяч учасників і була найбільшою львівською спільнотою у Facebook.

Групу «Варта 1» заснували у січні 2019 року після того, як попередню групу з аналогічною назвою Facebook спершу заблокував, а потім остаточно видалив через звинувачення в шахрайстві та релігійній нетерпимості. На момент видалення група налічувала 430 тисяч учасників.

Нова група проіснувала до липня 2021 року й на той час мала понад 350 учасників. Facebook кілька тижнів попереджав адміністраторів про порушення через публікації інформації про зниклих людей та знайдених документів, а 12 липня цю групу також заблокували.

Замість неї адміністратори створили нову групу, однак за майже півтора року свого існування вона зібрала лише 136 тисяч підписників. Засновник групи депутат Ігор Зінкевич повідомив ZAXID.NET, що у суботу, 29 жовтня, Facebook заблокував і цю групу, не пояснивши причин. Однак 3 листопада групу на понад 350 тисяч учасників розблокували.

«Пройшов рік з моменту, як Facebook, не без втручання "добрих людей" зніс нам спільноту "Варта 1" із кількістю понад 350 тисяч користувачів. Рік часу ми очікували на розгляд і відповідь адміністраторів Facebook, так як спільноту було обмежено, але не названо жодної причини», – повідомив Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після блокування третьої групи адміністратори звернулися у кіберполіцію «задля розслідування систематичного втручання у діяльність нашої ГО в соціальних мережах». У коментарі ZAXID.NET Ігор Зінкевич додав, що адміністратори звернулися до кіберполіції після систематичних і, на їхню думку, не логічних скарг на публікації в групі, а також передали правооронцям інформацію про користувачів, які надсилали найбільше таких скарг.

«Ми звернулися в кіберполіцію, оскільки розуміємо, що надходять систематичні скарги щодо "Варти 1", у яких немає жодної логіки. Замість останньої заблокованої групи ми створили нову, що наразі налічує понад 11 тисяч учасників, однак на її базі будемо реалізовувати інший проект», – розповів ZAXID.NET засновник групи.

Нагадаємо, що Facebook-групу «Варта 1» створили під час Революції Гідності, де львів’яни могли спілкуватися та інформувати одне одного про правопорушення в місті. Одним із засновників спільноти є Ігор Зінкевич, який пізніше став депутатом міської ради. Згодом на базі групи створили сайт «Варта 1» та Telegram-канал, що нині налічує 36,6 тис. підписників. У 2020 році активісти «Варти 1» створили політичну партію, з якою пройшли до Львівської міської ради.