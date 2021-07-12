Група «Варта 1» налічувала понад 350 тисяч учасників

Facebook заблокував найбільшу львівську групу «Варта 1» за порушення правил спільноти щодо насильства та підбурювання. Facebook кілька разів попереджав адміністраторів про порушення через публікації зниклих людей та знайдених документів.

Група «Варта 1» – це вже друга спільнота з такою назвою. У вересні 2017 року Facebook заблокував діяльність групи «Варта1» через звинувачення в шахрайстві та релігійній нетерпимості, однак за кілька днів спільнота відновила свою діяльність. Однак 4 січня 2019 року групу, яка налічувала понад 430 тисяч учасників, видалили остаточно.

Тоді адміністратори створили нову групу «Варта 1», де розміщували інформацію про аварії, ДТП, розшук людей та знайдені речі і документи. Засновник групи депутат Ігор Зінкевич розповів ZAXID.NET, що за кілька тижнів Facebook попереджав адміністраторів про порушення.

«Facebook почав попереджати нас, що повідомлення про розшук людей із публікацією їх особистих даних і фото, а також публікації знайдених документів є порушенням конфіденційності, тому ми припинили публікувати такі оголошення», – розповів Ігор Зінкевич.

У офіційному поясненні Facebook від 12 липня вказано, що група «Варта 1» порушує правила спільноти щодо насильства та підбурювання. Ігор Зінкевич каже, що наразі створювати нову групу, замість заблокованої, не планують. Однак пізніше на Telegram-канал «Варта 1» повідомили, що створили нову групу з однойменною назвою.

«Зважаючи на алгоритми Facebook та нерозуміння засновників соцмережі, як вона насправді допомагає людям, треба шукати альтернативу, тому наразі ми не бачимо доцільності створювати нову групу. Зібрати понад 350 тисяч учасиків протягом півтора року – це потужно. Люди хочуть об’єднуватись, але ресурс Facebook не дає можливості вільно спілкуватися», – додав засновник групи.

Зазначимо, що Facebook-групу «Варта1» створили під час Революції Гідності, де львів’яни могли спілуватися та інформувати одне одного про правопорушення в місті. Одним із засновників спільноти є Ігор Зінкевич, який пізніше став депутатом міської ради. Пізніше на базі групи створили сайт «Варта 1» та Telegram-канал. Він налічує 18,7 тис. підписників. У 2020 році актривісти «Варти 1» створили політичну партію, з якою пройшли до Львівської міської ради.

Нагадаємо, що раніше за порушення Facebook заблокував найбільшу львівську групу «Людоньки, порадьте», що налічувала 360 тисяч учасників, та «Новини Львова» на понад 200 тисяч учасників.