Facebook 15 червня заблокував одну з найбільших львівських груп у соцмережі «Людоньки, порадьте» через порушення стандартів спільноти. Про це повідомив сайт «Варта 1», а пізніше підтвердили ZAXID.NET адміністратори групи.

Зараз спільнота «Людоньки, порадьте» доступна лише для адміністраторів, які намагаються її розблокувати. Щоб зняти з групи блокування, Facebook просить видалити вміст, який порушує його стандарти, зокрема, певні дописи. Точна причина блокування групи – невідома, та через велику кількість учасників контент у групі було важко модерувати (хейтспіч, нецензурні висловлювання, релігійна нетерпимість тощо), і це могло спровокувати бан від Facebook.

За інформацією адміністраторів, наразі Facebook проводить внутрішню перевірку групи на її відповідність стандартам, яка триватиме приблизно два тижні. Тим часом вони створили резервну групу «Людоньки, порадьте», у якій поки що лише кілька сотень учасників.

Оригінальна спільнота «Людоньки, порадьте» до блокування налічувала понад 360 тисяч учасників. Тут можна було попросити про будь-яку допомогу та знайти відповіді на найрізноманітніші запитання – від того, де купити трактор, до підказки, яка ворожка краща. У Facebook можна знайти ще кілька десятків менших спільнот з такими ж або подібними назвами і принципом роботи, найбільша з них налічує 68 тисяч учасників.

Додамо, що найбільшу львівську Facebook-групу «Варта 1», яка має однойменний сайт, соцмережа також блокувала у 2017 році, а на початку 2019 року взагалі видалила. Тоді у спільноті було понад 430 тисяч учасників. За 2,5 роки нова група «Варта 1» зібрала майже 360 тисяч учасників. Крім того, нещодавно Facebook заблокував ще одну локальну спільноту – «Новини Львова», у якій було більше 120 тисяч користувачів.