«Варта» йде в політику

Місцеві вибори 2020 року в Україні відрізнятимуться від попередніх не лише новим виборчим законодавством та обмеженнями звичних форм агітації через пандемію коронавірусу, але й через участь нових політичних проектів, які виникають на уламках вже нікому не потрібних партійних утворень.

ZAXID.NET розповідає, як у Львові на уламках популярної кілька років тому партії УКРОП народжуються відразу два політичні проекти.

Перейменовані патріоти

Процес розпаду партії УКРОП триває уже кілька років. Цей політичний проект виник у 2014 році за підтримки олігарха Ігоря Коломойського, тоді для швидкої реєстрації УКРОПу просто перейменували маловідому партію «Патріотичний альянс». Після стрімкого злету партія почала поступово занепадати через внутрішні конфлікти та втрату інтересу з боку Ігоря Коломойського. У серпні 2019 року УКРОП закрив свій центральний офіс у Києві. Вже тоді партія заборгувала кількамісячну зарплатню працівникам обласних осередків.

Водночас у львівському осередку партії тоді ж стверджували, що партія не припиняє свого існування. Хоча місцеві депутати вже почали роззиратися навколо в пошуках нових кар’єрних шляхів. Незабаром офіційний лідер УКРОПу нардеп Тарас Батенко заявив про створення нового політичного проекту «За майбутнє!», куди уже увійшли четверо з п’яти членів фракції цієї партії у Львівській міськраді.

Єдиним «укропівцем» з-поміж депутатів ЛМР, який обрав собі інше майбутнє у політиці став Ігор Зінкевич. Після безрезультативних перемовин про приєднання до якоїсь із діючих партій Зінкевич розпочав формування окремого політичного проекту під назвою «Варта»

З активістів у депутати

Політична кар’єра 37-річного Ігоря Зінкевича розпочалася у 2014 році і тісно пов’язана з тоді ще громадською ініціативою «Варта 1». Після Майдану активіст почав працювати у штабі місцевої поліції інженером-програмістом. Доступ Зінкевича до оперативної інформації правоохоронців став однією з причин популярності групи «Варта 1» у соцмережах. Саме там найшвидше з’являлася інформація про резонансні ДТП, злочини та вуличні інциденти у Львові. В результаті уже через рік група «Варта 1» лише у Facebook налічувала понад 85 тис. учасників, а її успіх забезпечив впізнаваність Ігореві Зінкевичу, який став депутатом Львівської міськради.

Зінкевич пробував також балотуватися на посаду мера Львова і до Верховної Ради, проте невдало. Втім, популярність групи «Варта 1», яка зараз має 276 тис. учасників, а також однойменний інформаційний сайт забезпечує популярність Ігоря Зінкевича. В останніх соціологічних опитуваннях він набирає близько 5% підтримки як ймовірний кандидат у мери Львова, а київський тижневик «Новое Время» у грудні 2019 року включив його до списку найвпливовіших людей Львова.

І ось тепер Зінкевич вирішив стати обличчям нової локальної політсили у Львові. І назву для цього проекту довго вигадувати не довелось. «Варта» – назва майбутньої партії. Ще одним лідером цієї партії буде Валерій Веремчук, голова фракції партії «Народний контроль» у Львівській міськраді.

Ігор Зінкевич та Валерій Веремчук привезли медичне обладнання та меблі для лікарні швидкої допомоги (фото Ігоря Зінкевича)

Валерій Веремчук підтвердив ZAXID.NET інформацію про створення нової партії. Він заявив, що з «Народного контролю» вийшов ще рік тому, а нова партія базуватиметься на основі ініціативних львів’ян. До слова, партія «Народний контроль» свого часу також народилась з телепрограми, створеної Дмитром Добродомовим.

«Це активісти "Варти 1", яку очолює Ігор Зінкевич, люди з "Народної Самооборони", яку я очолював, та активісти з "Варта-700", це – Наталія Шелестак», – каже Валерій Веремчук.

Партія «Варта» ще не зареєстрована офіційно. Цей процес може затягнутися й на півроку. Справа в тому, що аби заснувати партію і заявити її на місцеві вибори, спершу потрібно зібрати 10 тис. підписів у двох третинах регіонів країни.

Тільки після цього партію реєструють у Міністерстві юстицій. Згідно закону, від моменту реєстрації органами юстиції партія має півроку, аби створити свої осередки у 17 областях України. Якщо цього не зробити, то реєстрація партії автоматично анульовується. Однак члени партії можуть брати участь у виборах ще не маючи осередків у 17 областях, а лише один у Львові. Якщо представники партії проходять на виборах до ради, але не створять осереднів по Україні і партія анульовується, то ці люди все одно залишаються депутатами ради.

Можливо тому партію «Варта» ще не реєструють та чекають слушного моменту саме перед виборами. Наразі політичні партнери лише проводять агітаційні акції у соцмережах із хештегом #Варта_діяти.

У партійних рядах «Варти» можуть опинитися не лише діючі депутати ЛМР, але й скандальні місцеві активісти. Зокрема, Іван Спринський, відомий своїми численними провокаціями. Спринський облив фарбою заступника мера Львова Геннадія Васьківа. Тепер він планує балотуватися на виборах. «Ми хочемо взяти всіх, хто каже, що в місті щось не так. Щоб вони прийшли і зробили так, як має бути», – розповів ZAXID.NET Ігор Зінкевич.

У новій партії можуть також опинитися і інші відомі вуличні активісти чи політики, зокрема Олеся Дацко, Ірина Юзик, Тарас Ворко, Ірина Оршак та інші.

Хто ж фінансує політичний проект «Варта»

Сам Ігор Зінкевич заявляє про самофінансування за рахунок внесків членів партії. Також на відсутності спонсорів наполягає Валерій Веремчук. «Ніхто нас не фінансує, ні одіозні олігархи, ніхто. Ми не партія, яка по Україні має якийсь сьогодні великий потенціал чи має якось дядька, який то підтримує», – розповів Веремчук.

Однак за нашою інформацією серед спонсорів партії опинилися дуже різні, але впливові люди у Львові. Це і генерал міліції та колишній високопосадовець у лавах СБУ Василь Пісний, а також бізнесмен та член виконкому Львівської міської ради Орест Печенко. Згадують про інтереси у «Варті» і Григорія Козловського, і Ігоря Кривецького. А чи виправдає «Варта» фінансові вливання усіх цих достойників – дізнаємось вже восени.