Соціологи оприлюднили свіжі рейтинги кандидатів у мери Львова

Руслану Кошулинському вдалося збільшити свій рейтинг на 5%

Лідером електоральних симпатій серед львів'ян залишається чинний мер міста Андрій Садовий, за якого на виборах мера готові проголосувати 38,2% респондентів. На другій і третій позиції йдуть один з керівників ВО «Свобода» Руслан Кошулинський та екс-голова ЛОДА Олег Синютка, за яких віддати голоси готові 19,1% та 9,4% опитаних відповідно. Усім трьом від жовтня 2019 року, коли соціологи востаннє публікували рейтинги кандидатів, вдалося збільшили кількість прихильників.

Як свідчить опубліковане 5 березня дослідження соціологічної агенції Fama, порівняно із жовтнем 2019 року рейтинг Андрія Садового зріс на 1,4% і зараз становить 38,2%. Попри публічну заяву, що він не висуватиме свою кандидатуру на наступних виборах, Садовий залишається найпопулярнішим потенційним кандидатом – рейтинг чинного мера є удвічі більшим за рейтинг його основного суперника, яким ще від виборів 2015 року незмінно є Руслан Кошулинський, і в чотири рази вищий за рейтинг Олега Синютки, який іде третім.

Від жовтня 2019 року Руслану Кошулинському вдалося суттєво збільшити свій рейтинг і зараз за нього готові проголосувати 19,1%. Ядро його рейтингу, тобто кількість людей, які навіть не розглядають альтернативи і впевнені, що голосуватимуть саме за Кошулинського, становить 6,4% (у випадку Садового таких – 15,1%).

На третій позиції, як і раніше, йде народний депутат від «Європейської солідарності» та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка. Порівняно із жовтнем 2019 року йому вдалося збільшити свій рейтинг на 2,2%, тож зараз за нього готові проголосувати 9,4% респондентів (ядро – 4,8%).

Інші кандидати мають підтримку менше 5,5% виборців. За кілька місяців, що минули від останнього опитування, серед них відбулося кілька змін, які щоправда вписуються в межі соціологічної похибки. По-перше, Оксана Юринець, яка раніше ділила п'яту позицію із Володимиром Квуртом, зараз вийшла на четверте місце із рейтингом у 5,4% (у жовтні 2019 вона мала 5,5%). По-друге, Ігор Зінкевич опустився із четвертого на п'яте місце і зараз має підтримку 4,6% респондентів (від жовтня втратив 0,5%). Шосту позицію наразі ділять екс-нардеп Дмитро Добродомов та мер Винник Володимир Квурт, в яких є по 3,6% підтримки.

Ядро рейтингу – виборці, які впевнені у своєму виборі і не розглядають альтернатив. Резерв рейтингу – виборці, які за певних умов можуть проголосувати за кандидата. Потенціал рейтингу – всі, хто гіпотетично можуть проголосувати за кандидата, максимальний рейтинг. Моделювання вибору – найбільш близький до результату голосування рейтинг

Далі в опитуванні йдуть Ігор Васюник (3,5%), Володимир Гірняк (3,2%), Ярослав Рущишин (2,3%), Назар Брезіцький (2,0%), Григорій Козловський (1,6%), Валерій Веремчук (1,3%) та Андрій Москаленко (1,1%). Інші потенційні кандидати мають підтримку менше 1% голосів.

Зазначимо, остаточний список кандидатів у мери Львова наразі невідомий – ніхто з потенційних кандидатів не заявляв чітко, що балотуватиметься.

Останні вибори мера Львова відбулися у листопаді 2015 року. Тоді Андрій Садовий переміг Руслана Кошулинського у другому турі виборів. Нагадаємо, починаючи з 2015 року, вибори мерів великих міст України проходять у два тури, якщо у першому турі жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів виборців. У 2015 році у першому турі Садовий набрав 49,1% голосів.

Офіційно термін повноважень Андрія Садового на посаді мера спливає восени 2020 року. У ході президентської кампанії 2019 року він неодноразово заявляв, що не буде висувати свою кандидатуру на найближчих виборах мера Львова.

P. S. Дослідження соціологічної агенції Fama проводилося з 8 по 14 лютого методом face-to-face інтерв’ю. Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,5% для показників близьких до 50%, не перевищує 3,0% для показників близьких до 25% або 75%, не перевищує 2,1% для показників близьких до 10% або 90%, не перевищує 1,5% для показників близьких до 5% або 95%, не перевищує 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.