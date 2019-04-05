Хто зверху?
Суспільство

Хто зверху?

Зеленський чи Симоненко? Чи Порошенко? А може Чорновіл?

Назарій Тузяк, сьогодні 348 0

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Перший тур виборів президента минув, ЦВК вже порахувала 100% протоколів, але політичні дискусії тільки набирають обертів. ZAXID.NET вирішив не відставати від цього процесу і швидше перейти до другого туру. Тільки зі своєрідними правилами.

До нашого другого туру увійшли 14 пар українських політиків, які коли-небудь брали участь у виборах президента. Ваше завдання – визначити з пари того, хто отримав вищий відсоток на виборах. Якщо політик балотувався кілька разів, ми враховували його найвищий результат.

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