Хто зверху?

Перший тур виборів президента минув, ЦВК вже порахувала 100% протоколів, але політичні дискусії тільки набирають обертів. ZAXID.NET вирішив не відставати від цього процесу і швидше перейти до другого туру. Тільки зі своєрідними правилами.

До нашого другого туру увійшли 14 пар українських політиків, які коли-небудь брали участь у виборах президента. Ваше завдання – визначити з пари того, хто отримав вищий відсоток на виборах. Якщо політик балотувався кілька разів, ми враховували його найвищий результат.