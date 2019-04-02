Люди бідкаються, соціологи розводять руками

В Україні люблять критикувати і звинувачувати соціологів у замовності (майже як журналістів). Поствиборча реакція Юлії Тимошенко на результати екзит-полів є яскравою ілюстрацією цього феномену. Втім, знеціненням соціології грішать не лише політики, для яких це лише частина виборчої гри. Гірше, що багато виборців у це вірять.

Звичайно, що під виглядом соціології часто поширюють відверті фейки, але насправді подив від результатів першого туру був би значно меншим, якби ми розуміли, що справжня соціологія – це серйозна наука і ретельна практика. Тому ZAXID.NET вирішив порівняти останні прогнози провідних соціологічних компаній з реальними результатами голосування.

***

Загалом авторитетні українські компанії доволі точно показали результати першого туру.

Щоправда, ніхто з них не розгледів феномен Смешка, якому вдалося отримати 6% виборців і зайняти шосте місце. У кращому випадку соціологи показували, що за Смешка готові голосувати максимум 4% виборців. Але цифра тут навіть менш суттєвий показник, ніж те, що на виборах йому вдалося обійти Ляшка з Вілкулом, що теж залишилось непоміченим соціологами.

Жодне опитування також не показало, що прізвище виведе Юрія Тимошенка у десятку найпопулярніших кандидатів.

Клікніть на зображення для збільшення

Результати КМІСу та «Демократичних ініціатив». Загалом різницю між результатами виборів та опитуванням КМІСу можна пояснити похибкою у 2%, про яку соціологи самі попереджають. Оприлюднене 25 березня опитування КМІСу є одним з небагатьох, яке показало, що Зеленський майже удвічі випереджає чинного президента (хоч в обох рейтинг виявився на кілька відсотків завищеним). КМІС також точно спрогнозував результат Анатолія Гриценка, за якого проголосували 6,9% виборців. Але при цьому показав Вілкулу вищу підтримку, ніж у Ляшка. Різниця всього у піввідсотка, але її більше ніхто не підтверджував.

Спільне опитування КМІСу і «Демініціатив», оприлюднене на кілька днів пізніше, явно недооцінило Зеленського (більше 2%) і трішки переоцінило Порошенка з Гриценком.

Одним з найцікавіших моментів є результати Центру Разумкова. Вони теж трішки переоцінили Гриценка, показавши, що той має підтримку більше 8%. Але це несуттєва погрішність у порівнянні з результатами Порошенка та Зеленського, адже Центр Разумкова виявився єдиним серед авторитетних компаній, що прогнозував різницю між лідерами перегонів 2,5%, хоча насправді розрив поревищив 14%. У випадку з Порошенком вони помилились на 6% (додали йому), у випадку із Зеленським – на 5% (відняли).

Результати групи «Рейтинг». Вони також трошки недооцінили Зеленського, показавши йому 27% підтримки, але також на 4% переоцінили Тимошенко. За лідерку «Батьківщини», згідно з цим опитуванням, готові були голосувати 17% і це найвищий показник з-поміж інших компаній.

Ще цікавішими є дані по Анатолію Гриценку та Юрію Бойку. Опитування «Рейтингу» показало, що Гриценко має майже 10% голосів, чого не підтверджували інші соціологи. І цих 10% було достатньо, аби він виявився популярнішим за Бойка. Насправді ж на виборах Юрій Бойко суттєво відірвався від Гриценка.

Результати «Фами». Львівські соціологи з «Фами» єдині спробували змоделювати результати виборів, враховуючи не лише рейтинг кандидатів, а й їх потенційний резерв, тобто можливість отримати додаткові голоси від виборців, які ще вагалися за кого голосувати.

Модель «Фами» найточніше показала результат Зеленського, помилившись лише на 0,5%, і більш-менш точно відтворила реальну різницю між Зеленським і Порошенком. Однак вони теж помилились з результатами Гриценка та Бойка. Як і група «Рейтинг», «Фама» показувала, що Гриценко займе вищу позицію, ніж Бойко, але виявилося, що Бойка недооцінили на 4%, а Гриценка явно переоцінили.

Дослідження Socis значно занизили рейтинг Тимошенко – вони єдині показали, що лідерка «Батьківщини» не отримує навіть 10%. Socis також суттєво недооцінив і Зеленського, показавши, що за нього готові голосувати всього 24,6%, що майже на 6% менше, ніж виявилося у першому турі.

P. S. При порівнянні рейтингів ми брали до увагу показники тих, хто піде на вибори і вже визначився за кого голосувати, які, як правило, є найбільш близькими до реальних результатів виборів.