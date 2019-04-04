«Ми лише тепер розуміємо, що свою виборчу кампанію Зеленський почав ще у 2016 році»

Результати першого туру президентських виборів практично нікого не залишили байдужими: когось вони лякають, когось тішать. Чому ці результати виявилися для нас несподіваними, і яких сюрпризів нам ще чекати? Поговоримо у студії ZAXID.NET LIVE з Мар’яною Малачівською – керівницею відомої соціологічної компанії «Fama». Доброго вечора, пані Мар’яно.

Доброго вечора.

Наш ефір буде супроводжувати інфографіка, де показано результати Львівщини на голосуванні в першому турі та загальноукраїнські – вони суттєво відрізняються, ми протягом програми будемо повертатися не раз до цих результатів. Але спочатку хотів би вас запитати, чи загалом по Україні ці результати вас як соціолога здивували – чи ви такого і очікували?

Результати по Україні не здивували, вони були прогнозованими, незважаючи на те, що вся кампанія була достатньо динамічною, тому що лідери протягом кампанії мінялися. Але, власне, якщо говорити про переможця першого туру – ми вже тепер розуміємо, наскільки рано він почав латентну передвиборчу кампанію. Бо ще в нас в 2016 році, я пригадую, через варіант «інші» з’являлося прізвище Володимира Зеленського. Ми тоді, насправді, не придавали йому [значення]…

Це люди самі тоді пропонували, чи це соціологи?

Самі. Власне, що це люди самі пропонували – його не було в списку кандидатів. І вже потім (навіть 2017 рік) частка тих людей, які згадували Зеленського – вона сягала 3%. І, відверто, соціологи тоді багато сперечалися, тому що не було заявлених кандидатів: давати його в список, не давати його в список... Але оскільки він почав виходити через цей варіант «інші», тобто люди самі почали його пропонувати – ми почали ставити його в список.

Тобто я правильно розумію, що це насправді не так відбувається, що соціологи когось там ставлять собі в список (популярну, на їхню думку, людину), а це випливає з таких-от закритих опитуваннь, так?

Кожна компанія підбирає для себе свої аргументи, але власне от з Зеленським – це була в нас така історія. І паралельно інші компанії теж почали ставити його в список – і, як виявилося, недарма, тому що він справді показував дуже-дуже високі результати.

Тоді дуже цікаво за Вакарчука. Він теж фігурував у цих опитуваннях?

Вакарчук теж виходив через варіанти «інші» – це були дуже незначні [показники]. Але ще з Вакарчуком було якось більш-менш зрозуміло, тому що були хоча б якісь натяки, які можна було трактувати достатньо неоднозначно, але хоча би…

Які його рейтинги?

На цей момент? Протягом кінця 2018 року його вже не давали в список, він вже не виходив через «інше». Але був період, коли, приміром, по Львову Вакарчук отримував лідерські 20% на президентський пост.

Я нагадаю нашим глядачам: сині стовпчики – це загальноукраїнські результати, жовті – це результати по Львівщині. І вони суттєво відрізняються: тобто якщо по Україні Зеленський набрав 30%, то на Львівщині – лише 12%. Безсумнівний лідер на Львівщині – Порошенко. Як соціолог – можете пояснити особливості нашого виборця місцевого?

Власне виборець Галичини (якщо ми дивимося на Львівську, Тернопільську, Франківську області) – він традиційно по-іншому голосує. І цього разу на цьому першому турі ми бачимо, що Зеленський отримав перемогу в 20 адміністративних одиницях із 25, а Порошенко...

Областях, ви маєте на увазі?

24 області плюс місто Київ. А Порошенко у двох – це Львівська і Тернопільська. Тимошенко – це Івано-Франківська область.

Традиційно до Галичини відносять і Франківську область, але на Франківщині першість має Тимошенко.

Першість має Тимошенко, так. Те, що Порошенко має у Львівській і Тернопільській області, – це десь зрозуміло, тому що це традиційні цінності. А меседжами кампанії була Церква, була мова – і тому десь було очікувано.

Армія.

Армія, так.

Тобто ви очікували такого результату?

Цей результат є очікуваним, і очікувано те, що Гриценко на другому місці, тому що і по Львівській, і, здається, по Тернопільській області він на другому місці.

Цікаво, бо я дивився: ті округи, які суто львівські округи – то вони показали, що там впевнено виходить на третє місце Зеленський. Так?

Так.

Порошенко, Тимошенко, третій був Зеленський. Натомість якщо взяти інші округи по області – то там Тимошенко виходила на третє, десь де-не-де на друге місце. Я маю на увазі, це означає, що міщани чи мешканці Львова більш схильні до Зеленського, ніж мешканці області?

Можливо, менш схильні до Тимошенко. І це не є несподіванкою, насправді ми давно фіксуємо ці тенденції – те, що львів’яни не обирають ні Тимошенко, ні її політичну силу. Чого ми не скажемо, приміром, про обласні центри Івано-Франківськ і Тернополь, тому що там за результатами міжвиборчих досліджень все одно Тимошенко і її політична сила займали непогані позиції.

Ви кажете, компанія була динамічною, люди міняли свої погляди. От що впливає на рішення пересічного виборця віддати свій голос тому чи тому? Що змінює його думку?

Ми цього року вперше використовували панельні дослідження. Панельні дослідження – це коли ми опитували одних і тих самих людей протягом виборчої кампанії. І ми змогли побачити, наскільки їхня думка відрізняється й наскільки вони змінюють свої позиції. І, відверто, люди вагалися – люди обирали між різними кандидатами, вони слухали, зважували. І були випадки, коли ми бачили, що людина станом на сьогодні є в ядрі одного кандидата, через два тижні вона вже вагається між двома іншими кандидатами.

Тобто те, що пропонувалося кандидатами, – воно змінювало кон’юнктуру політичного ринку, відповідно на це люди і реагували. Ми бачимо, що цього року дуже великим мотивом є протестність. І власне велика частка серед виборців Зеленського – це протест проти політичної еліти.

Ви кажете, що люди міняли свою точку зору. Протест – він, очевидно, не сьогодні назрів. Чому, я так розумію, що сьогодні виборець протестний – а завтра лояльний, хоче за Порошенка голосувати? Що впливає під час кампанії, які меседжі, які дії?

Люди не перебувають в інформаційному вакуумі.

Звичайно.

Вони слухають медіа, вони спілкуються з сусідами, їх переконують, вони когось переконують – оцей процес є дуже активним. Приміром, ми бачимо, що були розслідування в оборонній сфері – і вони відбилися власне на рейтингу.

Тобто це суттєво вплинуло?

Воно вплинуло, тому що Порошенко мав сильні позиції – він був, по суті, на рівних з Тимошенко в грудні місяці, коли ще Зеленський не заявив про себе. Це власне Томос – воно мало ефект. І за рахунок цього і виріс його рейтинг, тому що протягом 2018 року рівень підтримки був невеликий – постійно лідирувала Тимошенко, наздоганяв її Гриценко. І тут в кінці грудня у нас все міняється. Січень-лютий Порошенко несуттєво, але нарощує свої позиції (не так активно, як Зеленський). І ми бачимо, що перед виборами він послаблює їх.

Ви кажете, коли люди міняють свої погляди… В принципі, Зеленський ще нічого особливого не робив. Тому мені здається, він не завойовував свою аудиторію, а просто інші кандидати втрачали її на користь Зеленського.

Погоджуюся. Ми бачимо, що власне інші кандидати – в них був суттєвий відтік їхніх переконаних виборців, прихильних виборців. З іншого боку, якщо подивитися збоку на кампанію Зеленського, то, починаючи з грудня, він дуже активно, я б навіть сказала агресивно захоплював чужий електорат, він захоплював невизначених.

Чим?

Це – образ. Це не є політична фігура, це – образ недомовлений. Який, власне, добре спрацював тому, що кожен собі дописав-домалював те, що хоче бачити. Об’єктивно, якими є програмні положення – досі ніхто не знає. І коли ми проводили дослідження, ми фіксували те, що кожен з виборців, який його підтримує, – він бачить в ньому те, що хоче бачити.

А от для виборців Зеленського взагалі важливі програмні положення? Взагалі для українців програмні положення політиків важливі? Ми ж завжди собі домальовуємо якийсь образ уявний політика.

Звичайно, що так. Але програмні положення – вони насправді відносно важливі, тому що програм як таких виборці не читають. Вони зчитують ці програмні положення з виступів кандидатів.

З таких гасел типу «армія, мова, віра»?

Так. І вони собі таким чином розуміють, що пропонує той чи інший кандидат. Так, аби взяти почитати програму – люди цього не роблять.

А якщо до гасел «армія, мова, віра», то цей феномен: армія – один із наріжних каменів кампанії Порошенка, натомість результати голосування на військових дільницях і в зоні проведення бойових дій, і тут у нас на Львівщині в військових дільницях показують, що військові розділилися. Військові теж, дуже значна частина, голосували за Зеленського – там пів-на-пів.

Власне з трьох основних акцентів, на яких була зроблена кампанія Порошенка, – це мова, Церква і армія. По Церкві, наприклад – це явна перемога: було заявлено, було зроблено, є конкретний результат. Питання армії може трактуватися досить неоднозначно. Тобто ми фіксуємо, що люди реагують насправді двояко. З одного боку хтось каже: «Це добре, бо ми на п’ятому році війни, і війна не просунулася, немає повномасштабної війни». З іншого боку хтось каже, мовляв: «Досі ці питання не вирішуються, Крим не повертається, ці питання заморожено». Тобто воно дуже неоднозначно, і з виборців хтось бачить у цьому перемогу, хтось у цьому бачить поразку.

Давайте перейдемо до прогнозів на другий тур. Скажіть ваш прогноз.

По тих дослідженнях, які були в нас до першого туру, ми бачимо, що Зеленський явно перемагає – майже вдвічі. Більшість електорату кожного з лідерів перегонів (якщо ми говоримо про Тимошенко, Бойка, Гриценка, Ляшка, Смешка), більшість із них, окрім Гриценка, – вони задекларували, що в другому турі проголосують за Зеленського.

Чекайте-чекайте, Тимошенко нічого ніби не казала.

Ні, не Тимошенко, а її виборці. Ті виборці, які в першому турі обирали Тимошенко – більшість з них сказали, що в другому турі, якщо буде цей дует Зеленський – Порошенко, то вони оберуть Зеленського. Але ми розуміємо, що це дуже така гіпотетична ситуація.

Ну це умоглядна ситуація. Люди говорили про це перед першим туром, я правильно розумію?

Так. Однозначно, треба чекати теперішніх результатів досліджень і побачити, що зараз будуть говорити люди. З іншого боку, може, звичайно ж, відбутися певна переорієнтація. Тобто ті виборці, які проголосували за Тимошенко, Гриценка – вони можуть змінити свою позицію. З іншого боку, можемо припускати, що ті, які проголосували за Зеленського з мотивом показати владі, де раки зимують, вони можуть теж поміняти свою позицію.

Тобто налякатися того, що зробили?

Це можливо. Тому що в структурі його електорату, серед них був такий мотив: агресивно показати те, що вони не погоджуються з політикою чинних політиків. І, з іншого боку, це ще питання явки – яке буде, можливо, не найвагомішим аргументом, але воно буде мати місце. Тому що коли проводилися дослідження, найбільшою декларованою явка була на Заході (власне Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області). Але за результатами голосування ми побачили, що по кожній з цих областей явка була на 10% меншою, ніж на попередніх виборах.

Але на Львівщині була досить висока явка.

Висока, так, більша – але менша, ніж була у 2014 році. Тобто це потенційно ті виборці, які могли б проголосувати за Порошенка. З іншого боку, ми бачимо, що Південь і Схід – вони на цій виборчій кампанії є більш мобілізованими. Наприклад, якщо ми говоримо по Одеській області, то цього року прийшло на 12% більше, ніж на попередній виборчій кампанії. По Херсону – на 6%, по Миколаївській області – на 9%.

Ну, і на другий тур ви як прогнозуєте? Явка зросте на Заході, впаде на Сході?

Ну, зараз деякі експерти говорять про те, що явка може спасти. Я насправді в цьому сумніваюся – якщо ми подивимося на попередні вибори, вона не спала.

І тому тут ще можу додати: оскільки різниця є великою, може бути таке, що виборці Зеленського – вони розслабляться, грубо кажучи, тому що і так їхній кандидат лідирує.

Тобто можна і не йти на вибори, так?

Це можливо, так.

Якщо детальніше до цифр перейти, наші колеги з «Української правди» на основі опитування групи «Рейтинг» провели таке-от моделювання другого туру. І по цьому моделюванню виглядає так, що Зеленський у другому турі навіть суттєво наростить свій відрив від Порошенка. Зараз майже в два рази – а, судячи по всьому, в другом турі може бути більше, ніж в два рази.

Згідно з нашими результатами, ми наше дослідження робили за два тижні до першого туру – ми бачили аналогічну картину. Тобто Зеленський набере більше, ніж Порошенко в другому турі.

За рахунок чого?

За рахунок того, що ті, які проголосували за нього (тому, що він був лідер в першому турі) – вони, знову ж таки, його підтримають; з іншого боку, за рахунок того, що виборці інших лідерів перегонів в другому турі задекларували, що проголосують за Зеленського. Тобто він ще й цей електорат забере…

Тобто це виборці, я так розумію, Тимошенко, Гриценка, Смешка, так?

Так. Принаймні в опитуванні вони говорили про те, що в другому турі вони підтримають Зеленського.

Більшість із них?

Так. Лише от виборці Гриценка – там однакові групи: третина задекларували, що проголосують за Порошенка, третина – за Зеленського.

Ми днями робили таке порівняння результатів соціології з реальними результатами виборів, яке показало, що всі провідні компанії українські з ім’ям, в тому числі і ваша компанія «Fama», більш-менш точно відобразили результати виборів. Але протягом кампанії ми постійно чуємо, в тому числі й від лідерів перегонів, що всі опитування – це дурниця, це фейки, це соціологи малюють на коліні. Може, тому у нас така несподіванка для багатьох виборців – результати?

Насправді дуже прикро, бо справді протягом виборчої кампанії (і не тільки цієї) відбувається знецінення роботи соціологів – про те, що це фейки, що вони не дають точних результатів, що вони малюються на коліні і так далі. На жаль, на це є певні прецеденти, і в цій кампанії теж було декілька таких дуже «веселих» проектів.

Тобто у вас є колеги, які зловживають довірою громадян?

Тут питання, чи це колеги – чи це використання соціологічного інструменту. Тому що коли проводиться опитування на 2,5 мільйони з вибіркою – це нонсенс.

Опитування Тимошенко ви маєте на увазі? Це принаймні заявлено так.

Так. І називати це соціологічним дослідженням просто некоректно. Але це було зроблено – і, відповідно, це те, що знецінює результати досліджень.

Але ще хотіла сказати, чому так буває. Тому що тут ще питання грамотного трактування результатів соціологічних досліджень. Дослідження – вони можуть певним чином спрогнозувати. Але якщо дослідження проведені навіть за тиждень до виборів, насправді, повністю зійтися – це так не буває. Зрештою, люди змінюють свою думку.

Вони фіксують, я так розумію, за тиждень до виборів.

У цей момент, до виборів – власне.

За тиждень ще можна передумати, за останню годину передумати.

Абсолютно. Можна в кабінці передумати. Плюс дуже часто, коли порівнюють результати досліджень різних компаній, забувають врахувати похибку. Просто так: «Ці показали вдвічі більше, ці вдвічі менше – все, результати сфальсифіковані».

Як ви враховуєте те, що люди можуть збрехати вам? От як соціологи брехню респондентів розпізнають?

Насправді це трапляється. Декілька разів ми навіть пробували давати питання, які виявляють рівень брехливості. Але, на жаль, повністю цього викорінити ми не можемо. Єдине, що ми можемо, щоби забезпечити якість, – це грамотно сконструювати вибірку, це грамотно сконструювати оцю анкету, якою ми досліджуємо. Власне, коли наша компанія досліджує електоральні преференції, ми намагаємося фіксувати оцю всю варіацію – тобто ми даємо можливість людині висловити підтримку декільком кандидатам. Тобто ми це все фіксуємо, і потім вже за результатами цієї зібраної інформації є така математична модель – підраховує і формує показник моделювання електорального вибору в момент опитування. Але власне, що це – в момент опитування.

Дякую. Складно, але цікаво. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії програми ZAXID.NET LIVE була Мар’яна Малачівська – керівничка соціологічної львівської компанії «Fama». Мене звати Олег Онисько, побачимось через тиждень.