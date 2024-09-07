Безпілотники українського виробництва можуть вражати цілі на відстані 1800 км

Безпілотники, які розробили українські фахівці, здатні атакувати цілі в Росії на відстані до 1800 км. Про це у суботу, 7 вересня, повідомив начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов.

В Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Начальник ГУР Кирило Буданов привітав військових із професійним святом. Він також зазначив, що українські розвідники докладають максимум зусиль для перемоги. Зокрема, проводячи операції у акваторії Чорного моря та у тимчасово окупованому Криму.

«Ми довели світу – Чорне море не належить Росії. Змусили ворога перекидати свій флот на “безпечну” відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю», – зазначив Кирило Буданов.

Крім того, Кирило Буданов наголосив, що підрозділи ГУР залучені до виконання бойових завдань як на лінії, так і за лінією розмежування. Також українські розвідники разом з іншими фахівцями працюють над розробкою та вдосконаленням зброї вітчизняного виробництва.

«Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат», – наголосив Кирило Буданов.

Також начальник ГУР розповів, що протягом року кіберфахівці української розвідки здійснили кілька десятків успішних операцій: проникли в бази даних Росії та знайшли слабкі місця у зв’язку, здобувши для України цінні відомості.

До слова, 6 вересня під час міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії Володимир Зеленський повідомив, що Україна налагоджує виробництво зброї під землею.

24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України вперше застосували українську ракету-дрон «Паляниця». За словами президента, ракета-дрон уразила позиції російських окупантів.