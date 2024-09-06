Україна налогоджує виробництво зброї під землею

Володимир Зеленський повідомив, що в Україні започатковують виробництво власної зброї під землею. Про це президент України розповів у п’ятницю, 6 вересня, під час міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії, передає «Інтерфакс-Україна».

Володимир Зеленський зазначив, що у той час, як Росія намагається позбавити Україну життя, держава намагається максимально захистити цивільних та військових українців.

«Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема в Україні будують укриття для шкіл і підземні школи, щоб діти мали змогу навчатися офлайн та при цьому перебувати у безпеці. Також, щоб захистити економіку і зберегти підприємтсва, Україна переміщує їх під землю. Це також стосується підприємств, які виробляють зброю.

«Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі – миру», – розповів Володимир Зеленський.

Зазначимо, що у травні іспанський часопис El Mundo повідомляв, що Україна облаштовує кілька підземних заводів з виробництва зброї. Персонал, який залучають до виробництва, проходить ретельні перевірки, щоб не допустити проникнення російських агентів.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України вперше застосували українську ракету-дрон «Паляниця». За словами президента, ракета-дрон уразила позиції російських окупантів.