«Синьо-жовті» з поразки розпочали виступи у Лізі націй

У суботу, 7 вересня, збірна України у 1-му турі Ліги націй приймала у Празі Албанію. Підопічні Сергія Реброва забили першими, але не зуміли втримати бодай нічию, зазнавши прикрої поразки.

Ліга націй, група В1, 1-й тур

Україна – Албанія – 1:2

Гол: Конопля, 49 – Ісмаїлі, 54, Асані, 66

Перший небезпечний момент у матчі створили албанці на 8-й хвилині: Мітай пройшов лівим флангом і відпасував на Лячі – той бив у дотик, але не влучив у дальній кут. В українців відверто нічого не виходило, натомість суперник мав шанси відзначитись – чого вартує лише сейв Трубіна після удару Аслані.

Наприкінці тайму «синьо-жовті» створили два поспіль вбивчі моменти: спочатку Яремчук бив з гострого кута, але голкіпер виніс на кутовий, а за мить Бражко виграв верхову боротьбу після навісу з корнера, однак пробив повз праву стійку.

По перерві Україна вийшла вперед: Миколенко вирізав діагональ на правий фланг і Конопля з лету замкнув у ближній кут. Албанці дуже швидко відігрались: спочатку Трубін видав дивовижний сейв після удару з лінії штрафного, а за мить після кутового і серії рикошетів Ісмаїлі зумів добити сферу у сітку. Майже одразу міг забивати Циганков, але автор гола примудрився заблокувати удар головою.

На 66-й хвилині албанці розкатали оборону суперника, Манай прострілив з правого флангу поміж ніг Циганкова і Асані переправив м’яч у ворота. Наприкінці зустрічі Піхальонок пробив над поперечиною, а Маліновський – повз ворота. Вже у доданий час Манай зі штрафного був близький до ще одного гола, але пошкодував українців.

До слова, у паралельному матчі нашої групи Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1. Як наслідок, у турнірній таблиці групи В1 Грузія і Албанія набрали по 3 пункти, Україна і Чехія поки без очок.