Мотоцикліст збив чоловіка, який лежав на проїжджій частині

У Рівненській області 72-річний водій мотоцикла наїхав на велосипедиста, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм велосипедист помер, а мотоцикліста із забоями госпіталізували, повідомили у суботу, 7 вересня, у пресслужбі поліції Рівненщини.

ДТП сталася на трасі «Городище – Рівне – Старокостянтинів» поблизу села Рокитне приблизно о 20:30. Тоді 72-річний мотоцикліст з Костополя наїхав на чоловіка, який лежав разом із велосипедом на дорозі.

«Внаслідок наїзду мотоцикліст впав та травмувався. Його із забоями та ранами госпіталізували. Велосипедиста доставили до медзакладу, де під час проведення реанімаційних заходів він помер», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Чому загиблий лежав на проїжджій частині, у пресслужбі поліції не уточнили. Триває досудове розслідування.