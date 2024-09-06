На Волині водій мікроавтобуса збив на смерть 58-річного велосипедиста
Водію Mercedes-Benz загрожує від трьох до восьми років тюрми
Ввечері 5 вересня в селі Озеро Луцького району мікроавтобус збив 58-річного велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Про це повідомили у поліції Волинської області.
Аварія на трасі сполученням Луцьк – Маневичі сталася близько 23:00. За даними правоохоронців, 40-річний водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, який перебував на проїзній частині. 58-річний житель Луцького району від отриманих травм помер на місці події.
Відомо, що водій був тверезий. Транспортний засіб у нього вилучили.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.