Аварія сталася ввечері 5 вересня на трасі Луцьк – Маневичі

Ввечері 5 вересня в селі Озеро Луцького району мікроавтобус збив 58-річного велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Про це повідомили у поліції Волинської області.

Аварія на трасі сполученням Луцьк – Маневичі сталася близько 23:00. За даними правоохоронців, 40-річний водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, який перебував на проїзній частині. 58-річний житель Луцького району від отриманих травм помер на місці події.

Відомо, що водій був тверезий. Транспортний засіб у нього вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.