Аварія у Луцькому районі сталася вранці 5 вересня

Вранці 5 вересня у селі Жабка Луцького району сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинув 63-річний водій автомобіля Volkswagen. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Марина Балдич.

«Близько 11:20 зіткнулися три транспортні засоби: Renault, Volkswagen і Toyota. Водій автомобіля Volkswagen від отриманих травм помер на місці, йому було 63 роки. Інших учасників аварії доставили до лікарні для обстеження», – зазначила Марина Балдич.

Для усунення наслідків ДТП залучали рятувальників міста Ківерці, які допомогли дістати тіло пенсіонера з понівеченого легковика, а також перемістили один із транспортних засобів з проїзної частини на узбіччя.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини потрійного зіткнення.

За порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (ч.2 ст.286 ККУ), винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.