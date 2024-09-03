Смертельна ДТП сталася у селі Шкроби Ковельського району

Ввечері 2 вересня у селі Шкроби Ковельського району неповнолітній мотоцикліст збив 71-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Про це повідомили в поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, 15-річний водій мотоцикла Viper не врахував дорожньої обстановки і не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустив наїзд на 71-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Численні травми також отримав і сам водій мотоцикла – його госпіталізували до лікарні, а 16-річного пасажира двоколісного після надання медичної допомоги відпустили додому.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.