Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події

У понеділок, 19 серпня, в селі Чорниж Луцького району сталася ДТП, в якій загинув 25-річний мотоцикліст. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

За даними слідства, аварія сталася близько 18:00. Попередньо відомо, що водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням, в’їхав у паркан і впав. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

«Транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Крім того, водій був без мотошолома», – зазначила Ольга Бузулук.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й наразі встановлюють усі обставини події.