Аварія в Луцькому районі сталася ввечері 19 серпня

Ввечері 19 серпня у селі Озеро Луцького району водій мікроавтобуса збив на смерть 47-річну пішохідку. Про це повідомили в поліції Волині.

За даними слідства, аварія сталася близько 22:00. Водій автомобіля Mercedes Sprinter, 36-річний мешканець Маневич, збив 47-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Відомо, що водій був тверезим. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.